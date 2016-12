Ultimo giorno di scuola tra gavettoni e uova

- L'ultimo giorno di scuola è il momento più atteso da tutti gli studenti, motivo di festeggiamenti per secchioni e svogliati. In molte scuole l’ultima campanella ha già annunciato il termine delle lezioni, ma sono ancora tanti gli istituti che non hanno ancora chiuso i loro cancelli. Inutile dire che la festa non toccherà proprio tutti gli studenti se pensiamo ai maturandi e ai ragazzi di terza media. Nonostante questo, l'ultimo suono della campanella prima del via delle vacanze estive, è comunque motivo di far festa, anche se molti presidi hanno preso le diverse misure contro i gavettoni e il lancio di uova e farina che i ragazzi utilizzano tradizionalmente in questo giorno.

CALENDARIO DELLA CHIUSURA

Sono state le scuole dell’Emilia Romagna a congedare per prime i loro alunni, dando il via alle vacanze il 6 giugno scorso. Poi è stata la volta degli studenti di Abruzzo, Campania, Friuli, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, che hanno appeso gli zaini al chiodo sabato 8 giugno. Martedì 11 arriverà il turno delle scuole della Basilicata, del Molise e della Provincia di Trento, e il giorno seguente si uniranno al gruppo Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte, Sicilia e Valle d’Aosta. I più sfortunati saranno i giovani della Provincia di Bolzano, per i quali le lezioni si protrarranno fino a venerdì 14 giugno.

SANZIONI PER GLI SCATENATI

Insomma, il via ai festeggiamenti è già iniziato. In moltissime città italiane gli studenti si sono sbizzarriti seguendo i rituali della tradizione. L’anno scorso, tuttavia, si sono verificati disagi ed incidenti che hanno generato malumore generale tra gli adulti e per questo sono stati emanati dai presidi e dalle autorità scolastiche divieti categorici rispetto ai modi più bizzarri di coronare la chiusura della scuola. Addirittura, il preside di un liceo di Imola ha promesso un 4 in condotta a tutti gli inadempienti. Si è pronunciata contro alcuni modi di festeggiare estremi anche il ministro dell'Istruzione, Maria Chiara Carrozza, che ha chiesto di sottoporre ad un controllo certosino gli zaini all'entrata, e di far presidiare le scuole dalle volanti della Polizia di Stato.

FESTEGGIARE IN CLASSE

Ad ogni modo, moltissime classi sono diventare teatro di iniziative e passatempi divertenti. In alcune è stato allestito un rinfresco estivo, in altre le sedie sono state impiegate dalle menti artistiche per realizzare sculture interessanti e i banchi si sono trasformati in maxi tavoli da ping pong per gli sportivi. Insomma, con un pizzico di originalità gli studenti si sono sbizzarriti a rendere l’ambiente scolastico in piena armonia con il clima festoso.

DIVERTIMENTO A SUON DI GAVETTONI

Nonostante i tentativi di limitarli, non sono mancati i tradizionali e gavettoni. La lotta a suon di bombe d’acqua si è svolta in alcune città immediatamente al di fuori della scuola, in altre presso le piazze di raduno in cui gli studenti, equipaggiati di costumi da bagno e asciugamani, hanno celebrato l’inizio della stagione calda. Non sono mancati nemmeno i lanci di farina, uova e schiuma ad allietare il clima di festa dell’ultimo giorno. In alcune città, anche i diplomandi e gli studenti patentati si sono uniti momentaneamente ai festeggiamenti sfrecciando in un corteo di clacson sulle proprie auto per le vie del centro.