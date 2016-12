Al mercato delle tesine, 40% disposto a pagarla

foto Dal Web 11:39 - In tempi di crisi c’è chi resta fedele al fai da te, circa il 58%. Tutti gli altri sarebbero tentati dall’idea di spendere del denaro per avere una tesina già pronta oppure per ricevere un aiuto nel realizzarla. È quanto emerge da una ricerca di Skuola.net somministrata nei giorni passati agli studenti alle prese con gli esami di Maturità, per i quali la tesina rappresenta una sorta di assicurazione sulla vita: all’Orale, la prova più temuta, il colloquio con la commissione inizia proprio raccontando la tesina. Ma sono comunque tantissimi quelli che cercano ispirazione sul web, come dimostrano le visite record relativamente a questi contenuti sui portali specializzati come Skuola.net: nell’ultimo mese 600.000 studenti per tesine di terza media e maturità. - In tempi di crisi c’è chi resta fedele al fai da te, circa il 58%. Tutti gli altri sarebbero tentati dall’idea di spendere del denaro per avere una tesina già pronta oppure per ricevere un aiuto nel realizzarla. È quanto emerge da una ricerca di Skuola.net somministrata nei giorni passati agli studenti alle prese con gli esami di Maturità, per i quali la tesina rappresenta una sorta di assicurazione sulla vita: all’Orale, la prova più temuta, il colloquio con la commissione inizia proprio raccontando la tesina. Ma sono comunque tantissimi quelli che cercano ispirazione sul web, come dimostrano le visite record relativamente a questi contenuti sui portali specializzati come Skuola.net: nell’ultimo mese 600.000 studenti per tesine di terza media e maturità.

TESINA, ECCO QUANTO VALE - Fare una bella figura all’esame con un tesina perfetta senza togliere tempo al ripasso del programma non ha prezzo. O forse si. Infatti, stando ai dati di Skuola.net, circa il 49% degli studenti preferirebbe pagare piuttosto che cimentarsi sul suo lavoro finale. Di loro circa il 15% pagherebbe addirittura oltre 30 euro, mentre uno su dieci ha stabilito il prezzo assimo entro i 10 euro. Altrettanti fissano il loro budget – tesina proprio tra questi due limiti, 10 e 30 euro.



TUTTI PAZZI PER LE TESINE- Al contrario, la maggioranza degli studenti, circa il 60%, afferma che non sarebbe mai disposta a pagare per entrare in possesso di una tesina già pronta. Insomma, sembrerebbe che in molti abbiano intenzione di cavarsela da soli, anche se da quanto si vede dai visitatori delle pagine di Skuola.net dedicate alle tesine, nell'ultimo mese ci sono state ben circa 600mila sbirciatine ai lavori presenti sul sito. Considerando che sono circa un milione i ragazzi che quest’anno saranno alle prese con gli esami di terza media e di Maturità, stiamo parlando di oltre la metà.



STUDENTI IN CRISI - La maggiore difficoltà nel realizzare della tesina non consiste tanto nel reperire le informazioni, disponibili in grande abbondanza ai tempi di internet. Il problema è piuttosto scegliere il tema guida e collegare gli argomenti appartenenti a materie diverse. La tesina infatti è interdisciplinare, le nostre scuole sono organizzate dividendo rigorosamente le ore di lezione delle varie discipline. Tra gli argomenti più gettonati? Follia, sogno, tempo, amore, libertà e razzismo…