Raggiungere il massimo dei bonus alla maturità? In una scuola su cinque è impossibile

In una scuola su cinque un maturando non potrà ottenere il massimo bonus maturità, anche se si diplomerà con il massimo dei voti. Un paradosso, se si pensa che in altri istituti, circa il 5%, basterà arrivare alla soglia minima di sbarramento, cioè 80/100, per portarsi a casa i 10 punti bonus utili a superare i test di ingresso di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e Professioni Sanitarie. Lo ha scoperto Skuola.net analizzando i dati relativi alle 6572 scuole per cui è disponibile la tabella di conversione tra il voto di Maturità e il bonus per i test di ingresso ai corsi ad accesso programmato, presente sul sito ministeriale Universitaly

UN INGHIPPO MATEMATICO

E’ la matematica a stabilirlo. Infatti si possono conseguire da 4 a 10 punti di bonus, solo se il voto di Maturità è superiore all’80 e in base alla fascia di appartenenza percentile, che varia da scuola a scuola. Tuttavia se in una scuola il voto del 95° percentile coincide con quello corrispondente al 90°, il Ministero ci spiega che i punti bonus sono al massimo 9. Anche se lo studente riesce a diplomarsi con 100 e lode. Le scuole in cui si verifica questa evenienza sono appunto il 18,3%, cioè circa una su cinque.



VADO AL MASSIMO A… OTTANTA

Cosa accade poi nelle restanti 5373 scuole? . Nel 5% degli istituti il voto corrispondente al 95° percentile è minore o uguale a 80, il che vuol dire che qui basta raggiungere la quota sbarramento di 80/100 per conseguire 10 punti bonus. Mentre ci sono scuole in cui gli studenti lo scorso anno sono stati particolarmente bravi, per cui solo chi conseguirà il 100 con lode sarà in grado di portarsi a casa i 10 punti bonus: sono circa l’1,5% del totale. Ma non se la passano meglio neanche i maturandi degli istituti, circa il 19%, in cui il 95° percentile è associato ai 100/100: anche loro dovranno arrivare al massimo alla Maturità per aspirare ai 10 punti bonus nei test di ammissione. Tuttavia nella maggior parte delle scuole (il 37,5%) sarà possibile prendere il massimo bonus maturità con un voto finale compreso tra 90 e 95.

E IL MINISTERO CI RIPENSA

Chi conosce bene le vicende di Viale Trastevere parla dell’intenzione del Ministro Carrozza di riformulare il decreto voluto dal suo predecessore. Infatti, come sottolinea Daniele Grassucci, Responsabile dei Contenuti di Skuola.net, “non sembra corretto che uno studente che consegue il massimo dei voti alla Maturità e il massimo punteggio ai test, possa al massimo aspirare a 99 piuttosto che a 100 per via dei risultati conseguiti dai suoi colleghi l’anno precedente”. E Stefano Bertocchi, coordinatore didattico dei corsi Alpha Test, società specializzata nella preparazione ai test, sottolinea: “In questo scenario rimane fondamentale ottenere un buon risultato al test di ammissione”.