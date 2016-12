Totoesame 2013: Ungaretti e Internet

foto LaPresse 13:23 - L'esame di Maturità si avvicina sempre di più e proprio per questo il team di esperti di Skuola.net si è messo al lavoro per cercare di capire quali potrebbero essere le tracce papabili per la Maturità 2013. Sono solo previsioni, perché le tracce nella loro interezza non sono mai state diffuse prima della mattina del via degli esami, quando si apre, digitalmente parlando, il famoso plico telematico. Tuttavia è possibile provare ad indovinare gli argomenti o gli autori più probabili col Totoesame. Le previsioni di Skuola.net vedono Ungaretti in pole, insieme a Svevo, Pirandello e Quasimodo per l'analisi del testo; invece per il tema o il saggio/articolo, bisogna tenere d'occhio il tema della crisi e della sviluppo sostenibile (2013 anno Europeo contro lo spreco), internet (30 anni dalla nascita), la condizione femminile e il cammino dell'integrazione europea (entrambi temi ricorrenti). - L'esame di Maturità si avvicina sempre di più e proprio per questo il team di esperti di Skuola.net si è messo al lavoro per cercare di capire quali potrebbero essere le tracce papabili per la Maturità 2013. Sono solo previsioni, perché le tracce nella loro interezza non sono mai state diffuse prima della mattina del via degli esami, quando si apre, digitalmente parlando, il famoso plico telematico. Tuttavia è possibile provare ad indovinare gli argomenti o gli autori più probabili col Totoesame. Le previsioni di Skuola.net vedono Ungaretti in pole, insieme a Svevo, Pirandello e Quasimodo per l'analisi del testo; invece per il tema o il saggio/articolo, bisogna tenere d'occhio il tema della crisi e della sviluppo sostenibile (2013 anno Europeo contro lo spreco), internet (30 anni dalla nascita), la condizione femminile e il cammino dell'integrazione europea (entrambi temi ricorrenti).

LE REGOLE PER INDOVINARE

Per arrivare a fornire queste previsioni si sono esaminate accuratamente le tracce assegnate all’esame di Stato negli anni passati, oltre a fare delle ipotesi in base all'attualità, agli anniversari e alle ricorrenze. Inoltre quest’anno è stati utile basarsi anche sulle informazioni che si è lasciato sfuggire l’Ispettore Favini, l’uomo che crea le tracce dell’esame di maturità. Infatti, stando alle sue affermazioni, nella redazione delle tracce della prima prova si seguono dei principi ben precisi: - Per l’analisi del testo si sceglie un autore molto noto e un testo poco noto; - l’attualità non è mai troppo recente (le tracce vengono scritte circa sei mesi prima della maturità); - non vengono mai toccati temi troppo scottanti come la religione e la politica per non mettere in crisi il maturando. - le tracce vengono finite di scrivere tra gennaio e febbraio;



AUTORI DI ITALIANO PER L’ANALISI DEL TESTO

Dando uno sguardo alle tracce degli anni passati, si scopre che per l'analisi del testo vengono proposti solo autori del '900 , peraltro diffusamente trattati nel programma scolastico. Studiando quindi le scelte passate, per il 2013 potrebbero uscire: - Giuseppe Ungaretti - Salvatore Quasimodo - Luigi Pirandello - Italo Svevo - Outsider: Umberto Saba Questo perchè negli anni passati sono stati proposti: Umberto Saba (2000), Cesare Pavese (2001), Salvatore Quasimodo (2002), Luigi Pirandello (2003), Eugenio Montale (2004, 2008 e 2012), Dante (2005 e 2007), Ungaretti (2006 e 2011), Svevo(2009) e Primo Levi (2010). Ogni 3-5 anni abbiamo assistito al ritorno dei grandi Montale o Ungaretti. Insomma, sembra avere senso puntare sul tris di Ungaretti oppure sul bis di Quasimodo, Pirandello, Svevo e Saba.



SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE – AMBITO SOCIO ECONOMICO

Per quanto riguarda le tematiche relative all’ambito socio economico ricordiamo, non solo quanto in quest’ultimo anno si sia parlato di crisi, ma anche che il 2013 è l’”Anno europeo contro lo spreco”. Insomma, non si esclude che quest’anno una delle tracce potrebbe vertere proprio sul tema della crisi e dello sviluppo sostenibile. Tuttavia, è facile notare anche che ogni tre o quattro anni il Ministero formula una traccia sull’Europa e quest’anno una potrebbe riguardare proprio il cammino di integrazione europea.



SAGGIO BREVE E A ARTICOLO DI GIORNALE – AMBITO TECNICO SCIENTIFICO E TEMA GENERALE

Dando un’occhiata alle proposte in questo ambito dal 2000 al 2012, si nota come Internet, o comunque qualcosa che tocchi il tema della digitalizzazione o dei nuovi modi di comunicare, sia un tema ricorrente. Skuola.net quindi punta proprio su una traccia relativa a Internet, tanto più quando quest’anno si festeggiano i suoi 30 anni dalla nascita. Per lo stesso motivo si scommette anche che l’argomento del tema generale possa essere, appunto, quello relativo alla comunicazione e ai nuovi rapporti nell’era digitale.



STORICO POLITSAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE - AMBITO STORICO POLITICO

Un altro tema ricorrente è quello relativo al genere femminile e alla sua emancipazione. Inoltre, visto che in quest’ultimo anno si è parlato molto spesso della violenza nei loro confronti, si crede che il saggio storico politico possa riguardare proprio la condizione femminile.



SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI GIORNALE – AMBITO LETTERARIO

Per quanto riguarda le tematiche ricorrenti nella letteratura italiana che ancora non sono state prese in considerazione dal Ministero nella formulazione delle tracce negli ultimi anni, ci sono: - l'esperienza della guerra - il rapporto uomo-natura - la genialità e la follia - il viaggio - il sogno - la figura dell'intellettuale isolato - le figure femminili nella letteratura - l’inettitudine e la noia.