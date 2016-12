Invalsi: le foto delle prove finiscono su Twitter

foto LaPresse 17:50 - Quella di oggi è stata un’altra prova Invalsi social. Infatti, i tanto contestati test sono stati svolti dagli studenti di secondo superiore nonostante le numerose proteste che li hanno visti protagonisti in diverse città italiane. Sit-in, manifestazioni e flash mob sono stati i modi che insegnanti, ragazzi e genitori hanno utilizzato per far sentire la loro voce contro la somministrazione di questo tipo di prove. Ma in particolare gli studenti hanno utilizzato una forma di protesta un po’ diversa dalle altre: anche quest’anno come lo scorso hanno risposto con ironia e meme alle domande del test e poi pubblicato la foto della loro risoluzione sui social network, Twitter in primis. - Quella di oggi è stata un’altra prova Invalsi social. Infatti, i tanto contestati test sono stati svolti dagli studenti di secondo superiore nonostante le numerose proteste che li hanno visti protagonisti in diverse città italiane. Sit-in, manifestazioni e flash mob sono stati i modi che insegnanti, ragazzi e genitori hanno utilizzato per far sentire la loro voce contro la somministrazione di questo tipo di prove. Ma in particolare gli studenti hanno utilizzato una forma di protesta un po’ diversa dalle altre: anche quest’anno come lo scorso hanno risposto con ironia e meme alle domande del test e poi pubblicato la foto della loro risoluzione sui social network, Twitter in primis.

INVALSI SU TWITTER

Infatti, sono diverse le foto, i commenti e le considerazioni pubblicate o inviate alla redazione di Skuola.net questa mattina e che segnalano le domande che gli studenti non sono proprio riusciti a prendere seriamente. Tra queste: “Marco vuole comprare un motorino nuovo. Cosa gli conviene fare?”. E qui i sedicenni sembrano davvero aver lasciato libero sfogo alla loro fantasia: “Marco, rubalo e corri!” oppure “Mi fido del buon senso di Marco”. Tra le domande del test che hanno destato perplessità e risposte ironiche, ne troviamo una che chiedeva agli studenti di cercare di capire quante trote ci fossero in un fiume e un’altra che riguardava dei dromedari di Pisa.



L’IRONIA DEI RAGAZZI

Insomma, a quanto pare anche quest’anno qualche domanda strana nelle prove Invalsi c’è stata ed ha suscitato commenti del genere su Twitter: “Tra poco esco con Marco. Viene a prendermi con il dromedario, il motorino mica l'ha preso! Andiamo a pescare trote”. Ancora, tra le risposte e le domande più strane pubblicate attraverso foto o cinguettii su Twitter o inviate direttamente alla redazione di Skuola.net:

Sei femmina o maschio? Sono un trasformer;

Grazie per aver risposto al questionario. Prego, è stato un piacere;

Non girare la pagina fino a che non ti sarà detto di farlo. Ok, ma stai calmo;

Quanti milioni di batteri ci saranno il quinto giorno? Assai milioni di batteri.



IRREGOLARITÀ DURANTE LO SVOLGIMENTO

Non sono mancate anche le segnalazioni di irregolarità nello svolgimento delle prove, ovviamente sempre attraverso il noto social network dell’uccellino blu. Per esempio c’è stato chi si è lamentato dei suoi insegnanti che prendevano nota del codice presente sul fascicolo per poter valutare il test, chi quel codice l’ha proprio cancellato con il bianchetto e chi ha tranquillamente affermato di aver fatto un lavoro di gruppo con i suoi compagni visto che il suo professore è stato fuori l’aula per tutta la durata della prova. La conferma relativa al fatto dei professori che hanno valutato il test è arrivata anche a Skuola.net dove gli studenti hanno risposto al sondaggio: “Prova Invalsi secondo superiore: hai riscontrato delle irregolarità?”. Infatti, circa il 37% dei ragazzi ha affermato di aver visto il proprio insegnante prendere nota del codice del test con la volontà di assegnargli un voto.



UN NUOVO ANNO SU TWITTER

Insomma, quest’anno è stato un po’ una replica dell’anno scolastico passato, primo protagonista assoluto dei meme nelle prove Invalsi. Infatti, molti ricorderanno in che modo Trollface, LOL e Me gusta abbiano riempito le pagine del test disegnando qualche sorriso anche sul volto di chi avrebbe voluto vedere quelle prove compilate in maniera decisamente più seria. L’unica differenza rispetto a quest’anno è stata nei personaggi protagonisti delle domande delle prove: mentre oggi sembrano aver vinto Marco ed il suo motorino, l’anno passato la vittoria spettò a Giulia con la domanda: “Giulia afferma ‘Per ogni numero naturale maggiore di 1, (n-1)n(n+1) è divisibile per 6". Spiega perché Giulia ha ragione”. Ecco le risposte più curiose:

Perché Giulia ha sempre ragione;

Perché è un genio;

Perché le donne hanno sempre ragione;

Chi ha detto che ha ragione;

Giulia è una bulla e vuole sempre avere ragione;

Non è vero, Giulia ha torto.