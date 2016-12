Tesina Maturità: come trovare i collegamenti

- Tra poco più di un mese inizieranno ufficialmente i tanto temuti esami di Maturità e, per chi ancora non l’avesse fatto, è arrivato il momento di lavorare alla sua tesina. Al di là del tema scelto,. Ma cosa succede se all’improvviso si dovessero cambiare i collegamenti già fatti? Ecco una guida per trovare argomenti correlati alla varie materie per la tesina.

TROVARE NUOVI COLLEGAMENTI - È possibile che sia il prof a non essere soddisfatto della mappa concettuale elaborata e chieda di cambiare i collegamenti trovati faticosamente. Oppure è possibile che qualche compagno abbia avuto la stessa idea (o l’abbia rubata) sul tema della tesina e allora, anziché cambiare completamente argomento, occorre differenziare il lavoro da quello degli altri con collegamenti originali.

MEGLIO POCHI MA BUONI - Prima di tutto è importante mantenere la calma e, se possibile anche il buonumore, niente è perduto. Anche se è vero che quante più materie si coinvolgano, tanto più si ridurrà il rischio di domande inaspettate al colloquio, è altrettanto vero che non è necessario collegarle fra loro. Infatti, è sempre meglio evitare le forzature: meglio pochi collegamenti ma fatti bene, la Commissione d’esame lo apprezzerà.

Ecco come procedere per trovare collegamenti per la tesina:

1. Centrare il tema dal quale si vuole partire e, se è di ampio respiro, definire il punto di vista o l’aspetto particolare da analizzare;

2. Iniziare a trovare i vari collegamenti partendo dalle materie fondamentali dell’indirizzo di studio frequentato o comunque da quelle che permettono un aggancio spontaneo al tema scelto;

3. Per le materie con le quali avete maggiori difficoltà occorre procedere con uno dei seguenti metodi:

- Criterio cronologico: può essere utilizzato per collegare materie come storia, letteratura, filosofia e consiste nell’individuare un autore, evento o corrente intellettuale che ha caratterizzato un determinato periodo storico. Se ad esempio si ha l’intenzione di partire da una materia tecnica, bisogna risalire alla data dell’invenzione di cui si parla e cercare scrittori, rivoluzioni o pensieri che hanno caratterizzato quel periodo.

- Criterio logico: se il tema scelto lo permette, bisogna cercare sfumature di significato e sinonimi, o anche contrari, del termine che esprime l’oggetto della tesina, così trovare collegamenti tra le materie sarà più semplice. Es: se si decide di fare una tesina sulla libertà, si possono trovare collegamenti con “emancipazione”, “schiavitù”, “libero arbitrio”, “tempo libero”, “dipendenza”…

- Esistono argomenti che offrono una possibilità di collegamento più semplice. Ad esempio riscontrano grande successo tra i ragazzi le tesine sui “7 peccati capitali” o delle “Emozioni”, in cui ad ogni peccato o emozione viene collegata una materia. In questo caso, per attirare l’attenzione della Commissione d’esame sulla tesina, consigliamo di caratterizzarla graficamente o puntando su un lavoro multimediale e, se possibile, di evitare collegamenti troppo scontati.