Rivoluzione metodo di studio: stringi i pungi e memorizza

- Per memorizzare pagine e pagine di noiosi testi, scolastici o universitari che siano, ora basta stringere i pungi. Ad affermarlo è stata una ricerca della, che ha dimostrato, contro ogni aspettativa o potenziale previsione, come la gestualità e la capacità cognitiva della memoria possano vivere in stretta relazione. Insomma, a quanto pare, stringendo il pugno con la mano destra si possono memorizzare più facilmente le cose, mentre ripetendo la medesima azione con la mano sinistra aumenta la possibilità di ricordare. Questi gli esiti rivoluzionari dell’indagine, pubblicati negli scorsi giorni su "Plos One".

L’ESPERIMENTO - I ricercatori hanno suddiviso i partecipanti, oggetto di studio dell’esperimento, in cinque gruppi, destinando a ciascuno un differente compito. Le condizioni: 90 secondi di tempo di preparazione, una lista di 72 nomi da memorizzare. Il primo gruppo doveva stringere il pugno destro prima di memorizzare, e ripetere il gesto prima di ricordare la lista. Il secondo gruppo aveva l’incarico di fare la medesima operazione, ma con la mano sinistra. Stessa sorte, ma a pugni alternati, per il terzo e il quarto gruppo di partecipanti.

I RISULTATI - A quanto pare, a esperimento concluso, la pole position della competizione se la sono aggiudicata coloro che avevano stretto la mano destra prima di memorizzare la lista dei nomi, e la sinistra prima di ricordare. Basterebbero pochi e semplici gesti a modificare, momentaneamente, le vie celebrali impiegate in una precisa operazione, per migliorare alcune capacità cognitive, come quella della memoria. I ricercatori, alla luce della conquista ottenuta, hanno palesato la loro volontà di continuare l’indagine verificando se la gestualità possa affinare anche la memorizzazione visiva o quella spaziale.

UN TRUCCHETTO A PORTATA DI STUDENTE - Insomma, migliaia di ragazzi potranno finalmente dire addio a tutti quei trucchetti usati per studiare: niente più mappe concettuali e niente più pagine di libri piene di sottolineature di colori diversi. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel mondo scolastico e universitario. Infatti, è chiaro che a fare tesoro di questa ricerca, saranno soprattutto gli studenti, i soggetti maggiormente esposti ai rischi di una memoria traditrice. Se fosse vero che con due semplici, naturali e immediate operazioni, come quelle di stringere i pugni della mano, sia possibile imprimere nella mente con maggiore facilità l’oggetto di studio o osservazione, allora con alta percentuale il rendimento di migliaia e migliaia di studenti migliorerà a vista d’occhio.