Università, le novità dei test d'ingresso 2013

- Dopo un paio di mesi di attesa, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il decreto che definisce le modalità di svolgimento dei Test di Ingresso 2013 per i corsi di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria,Professioni sanitarie triennali, Architettura, ovvero quelli ad accesso programmato a livello nazionale. Gli aspiranti maestri dovranno aspettare, infatti al Test di Scienze della Formazione Primaria sarà dedicato un altro documento. Ecco le novità di quest'anno: calendario rivoluzionato con molti test anticipati a luglio, voto di maturità che fa punteggio, graduatoria unica nazionale. Per fare chiarezza, Stefano Bertocchi, responsabile corsi di Alpha Test, società leader nella preparazione ai test d'ingresso è intervento a spiegare meglio le novità.

MENO QUESITI E TEMPO, PIU' PUNTI Diminuiscono i quesiti, che passano da 80 a 60, e il tempo a disposizione, da 120 a 90 minuti. "Compatibilmente con la riduzione dei quesiti – commenta Bertocchi – la struttura del test di Medicina e Odontoiatria non è cambiata in quanto tutte le materie sono state ridotte mantenendo le stesse proporzioni degli ultimi anni; viene confermata la presenza della cultura generale, con sole 5 domande". Sono invece cambiati i criteri di valutazione: risposta esatta vale 1,5 punti (contro 1), la risposta errata 0,4 punti (contro 0,25).

BONUS MATURITA' Se la matematica non è un'opinione, anche indovinando tutte le risposte del test, si arriva massimo a 90. Gli altri 10 punti per arrivare al punteggio massimo di 100 saranno dati grazie al voto di Maturità. Tuttavia godranno di questo bonus solo gli studenti che totalizzeranno almeno 80 su 100 alla Maturità e che prenderanno almeno 20 punti al test. I criteri di assegnazione verranno specificati entro Maggio.

O FAI IL DENTISTA O IL MEDICO Tempi duri per gli indecisi: la scelta fra Medicina e Odontoiatria deve essere fatta all'atto dell'iscrizione, non si può più fare il test per entrambe.

GRADUATORIA UNICA: POSTI PRENOTATI IN PARADISO? Novità anche per quanto riguarda la graduatoria, che sarà unica a livello nazionale per garantire l'accesso ai corsi ai più bravi d'Italia. Bertocchi la spiega così: "La sede dove si sostiene il test diventa automaticamente la prima preferenza, per le successive si specificherà l'ordine di preferenza. A partire da lunedì 26 agosto (e successivamente ogni settimana per lo scorrimento di graduatoria) lo studente può avere un posto assegnato (se risulta tra i vincitori della sede prima preferenza) oppure prenotato (se risulta tra i vincitori di un'altra sede). Lo studente con posto assegnato può solo iscriversi (entro 4 giorni) mentre lo studente con posto prenotato può scegliere se iscriversi (nella sede "secondaria") oppure aspettare (per vedere se si libera un posto nella sede sua prima preferenza): ovviamente lo studente con posto prenotato che sceglie di aspettare rischia di rimanere escluso definitivamente dalla graduatoria".

10.000 MEDICI E 1000 ODONTOIATRI I posti disponibili per ciascuna sede sono già indicati in un allegato al Decreto e sono in linea con quelli dello scorso anno: in totale sono 10.021 per Medicina (includendo Medicina in inglese il cui test si è già svolto) e 954 per Odontoiatria.