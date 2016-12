Maturità, arriva la stangata

foto Ansa 15:49 - Tempi duri per chi deve prendere il diploma di Maturità, soprattutto se da privatista. Oltre alla difficoltà di doversi preparare in maniera autonoma, magari alternando lo studio con il lavoro, non mancano ostacoli economici sotto forma di contributi scolastici. - Tempi duri per chi deve prendere il diploma di Maturità, soprattutto se da privatista. Oltre alla difficoltà di doversi preparare in maniera autonoma, magari alternando lo studio con il lavoro, non mancano ostacoli economici sotto forma di contributi scolastici.

Tempi duri per chi deve prendere il diploma di Maturità, soprattutto se da privatista. Oltre alla difficoltà di doversi preparare in maniera autonoma, magari alternando lo studio con il lavoro, non mancano ostacoli economici sotto forma di contributi scolastici. Sì, i famigerati contributi volontari spacciati per obbligatori colpiscono anche quelli che a scuola tornano solo per prendere l’agognato pezzo di carta: tra esami di idoneità, necessari per essere ammessi alla Maturità, e iscrizione all’esame di Stato, la richiesta può arrivare fino a 300 euro.



300 EURO PER L’ESAME PRELIMINARE E’ quanto emerge da una ricerca svolta da Skuola.net sulla scorta di quanto fatto già negli anni passati e alla luce di nuove segnalazioni giunte in redazione. Una volta che l’Ufficio Scolastico assegna al candidato la sede scolastica in cui svolgere l’esame e aver pagato le tasse erariali (12.09 euro per l’esame, 15.13 per il ritiro del diploma), ci si può trovare di fronte una richiesta di denaro imprevista. Come nel caso di uno studente lavoratore dell’Istituto Tecnico “F. Carrara” di Lucca, al quale è stata recapitata una lettera in cui si ricordava che doveva sborsare 300 euro per sostenere l’esame preliminare, come da delibera del Consiglio di Istituto del 7 Febbraio 2013 (vedi allegato).



SCUSI, MI PUÒ FARE LO SCONTO? In queste condizioni, senza la dovuta informazione, lo studente si trova a pagare senza batter ciglio a meno di non iniziare una battaglia con la scuola a colpi di epistole e incontri de visu che si trasformano in trattative sul prezzo finale: infatti le scuole non hanno il potere di stabilire il pagamento di imposte o tributi, quindi queste delibere di Consiglio hanno validità solo sull’importo, ma non sulla natura dello stesso che resta volontario.



PRATICA UN PO’ TROPPO DIFFUSA Tuttavia non si tratta di casi isolati: bastano alcune ricerche su Google con le parole chiave giuste e sui siti delle scuole compaiono circolari nelle quali si richiedono contributi, a vario titolo e con vari nomi. Tra esami preliminari e Maturità al Niccolò Braucci di Caivano (NA) servono 280 euro, 250 invece al Natta come anche al Feltrinelli di Milano. Sempre a Milano si chiedono 300 euro al Liceo Agnesi di cui 100 di cauzione (?), 250 al Vendramin Corner di Venezia e 160 al Piaget di Roma.



CANDIDATO INTERNO? PAGHI LO STESSO Tuttavia anche i maturandi frequentanti non sono esenti dal pagamento del contributo alle scuole. Si tratta di cifre chiaramente più basse: l’80% dichiara di aver corrisposto una somma che può variare dalle poche decine di euro nel caso più comune ma anche superare di slancio i 50 euro.