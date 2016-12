Tesine Maturità: le più ricercate del web

- La distanza che separa gli studenti dalla Maturità si fa sempre più breve. L’ansia da esami al contrario percorre un crescendo irrefrenabile ed uno degli impegni a breve scadenza è quello della tesina. Insomma, i ragazzi sanno che non si possono presentare all’appuntamento con il colloquio orale sprovvisti dell’unica ancora di salvezza che può tornare utile nel pieno della burrasca. Ma l’organizzazione di un buon lavoro richiede tempo e pazienza. Per questo, in mancanza di idee e di tempo, moltissimi studenti si rifugiano nel web, alla ricerca disperata di spunti e soluzioni. Ecco le tesine che sembrano andare per la maggiore.

LA FOLLIA, HOMINIS INSANIA

Uno degli argomenti più amati dai maturandi sembra proprio essere quello della follia. Grande protagonista dei programmi dell’ultimo anno di liceo, la pazzia, anche detta irrazionalità, rappresenta agli occhi di moltissimi studenti un bacino ricco di collegamenti tra le materie e di spunti originali per elaborare coppie antitetiche come quella della famosa Genio e Follia, o della Normalità e Pazzia. La tradizione letteraria, da quella italiana a quella inglese, passando per la greca e la latina, è cosparsa di opere legate a questo tema ed è questo uno dei motivi per i quali questo argomento sembra essere uno dei preferiti dei ragazzi in sede di Maturità. Senza contare che la follia trova nella filosofia e nella storia terreni molto fertili. Ma non mancano collegamenti con la storia dell’arte e, volendo, anche con le materie più scientifiche.

IL SOGNO

E dopo la follia arriva il sogno. Questo viene avvicinato dagli studenti sia nella sua valenza più generica, sia tenendo in considerazione la pluralità delle sfumature che esso contempla. Parliamo di fantasia, utopia, sogno e realtà, inconscio, illusione. Ovviamente, si tratta di un tema che consente di spaziare con molta facilità dalla filosofia, alla fisica, dalla storia alla letteratura, toccando addirittura anche la geografia astronomica. Insomma, è un tema che trova consenso e appassiona moltissimi studenti, in quanto consente di dare libero sfogo alla fantasia e di selezionare un ventaglio di opere veramente vasto ed eterogeneo.

L’AMORE

Poi arriva lui, il protagonista indiscusso di film, poesie, romanzi canzoni e quanto pare persino tesine, l'“amore”. Infatti, questo continua ad essere una realtà che offre spunti disseminati in un arco cronologico molto vasto, in grado di abbracciare praticamente ogni secolo, oltre che di trovare riferimenti in quasi tutte le discipline scolastiche. Per quanto riguarda la letteratura italiana non c’è che l’imbarazzo della scelta. Inoltre, l’amore consente collegamenti diretti anche al tema della donna e del suo ruolo all’interno della società.