I rischi del gioco online: ecco chi vince davvero

I VERI VINCITORI

La premiazione si terrà presso l’Istituto Archimede di Napoli, con la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Polizia di Stato, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ed, ovviamente, dei tre Istituti vincitori, a cui verranno consegnati i premi previsti dal Regolamento del concorso, ossia una lavagna interattiva multimediale per ciascuna scuola ed un lettore multimediale per ciascun studente della classe vincitrice. Le scuole che hanno che hanno centrato l’obiettivo di sensibilizzare i loro coetanei sui rischi del gioco on line sono:

- Al 1° posto, l’Istituto tecnico commerciale e per geometri “Archimede” di Napoli;

- al 2° posto, l’Istituto d’istruzione superiore “Raimondo Pandini” di Sant’Angelo Lodigiano;

- al 3° posto, l’Istituto tecnico commerciale statale “Gaetano Salvemini” di Casalecchio di Reno.

MINORENNI: GIOCANO PIÙ DEGLI ADULTI

Il concorso dei Monopoli di Stato nasce proprio con l’obiettivo di mettere al corrente i ragazzi dei rischi che si corrono giocando on line. Infatti, solo 1 su 3 confessa a Skuola.net di non aver mai giocato sul web e, nonostante i minorenni siano più consapevoli del fatto che sia vietato a loro giocare d'azzardo online lo fanno lo stesso. I maggiorenni sembrano invece meno avvezzi al gioco: quasi la metà di loro non hai mai provato a farsi una partita online giocando il proprio denaro.

GIOCARE È SEMPLICE, DIFFICILE È SMETTERE

Smettere di giocare continuando a perdere tutto è difficile per un adulto, si immagini per un ragazzo. Tanto più quando farlo è davvero semplice: basta una connessione ad Internet nella riservatezza della propria stanza, al riparo dagli occhi indiscreti di genitori e fratelli. Infatti, nonostante il 90% degli intervistati abbia dichiarato di non giocare denaro online, esiste un buon 10% di minorenni che confessa di farlo in maniera costante, diversamente da quanto affermato dai maggiorenni che sono molto più saltuari. Insomma, per i più piccoli sembrerebbe davvero semplice bruciare la loro paghetta o i loro piccoli guadagni.