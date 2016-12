Io Studio: arriva la carta che insegna agli studenti a risparmiare

- Oggi il ministro dell’istruzione, Francesco Profumo, ha presentato la nuova Io Studio, la carta dello studente, quella card consegnata ad inizio anno dalle scuole a tutti gli alunni delle superiori. Nuovi vantaggi per i ragazzi grazie ad una carta che dal prossimo anno diventerà una vera e propria prepagata continuando a conservare quelle caratteristiche utili agli studenti per ottenere sconti in diversi ambiti come, per esempio, cinema, libri, musei, viaggi in treno, in nave ed in aereo, acquisti tecnologici, telefonia e tanto altro consultabili sul sito www.istruzione.it/studenti

LA CARTA DELLO STUDENTE CHE DIVENTA PREPAGATA

Insomma, dal prossimo anno i ragazzi potranno utilizzare Io Studio, La carta dello studente non solo per ottenere sconti, ma anche per effettuare veri e propri acquisti grazie alla partnership con Poste Italiane. Ma solo qualora studenti e famiglie lo volessero. Infatti, quando dal prossimo anno scolastico, il 2013/2014, le segreterie scolastiche consegneranno la carta ai loro studenti, questa sarà attivabile, ma non attiva. Questo per lasciare la scelta se utilizzare Io Studio anche come una prepagata o meno proprio alle famiglie.

CARTA, SALVADANAIO E… SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO

Qualora ragazzi e genitori decidessero di attivarla, la nuova Carta dello studente rappresenterà per loro un vantaggio non indifferente. Prima di tutto insegnerà ai giovani il significato della parola “risparmio”. Infatti, non solo consentirà alle famiglie di accreditare la paghetta settimanale dei loro figli sulla nuova Io Studio, ma anche a questi ultimi di accumulare il denaro ricavato dagli sconti ottenuti mostrando la carta nei punti convenzionati. In breve, grazie all’iniziativa Sconti BancoPosta, gli studenti vedranno l’accredito diretto sul loro conto ogni 10 euro risparmiati. Insomma, Io Studio diventa per loro un vero e proprio borsellino di risparmio. Senza contare che tutto il guadagno che Poste Italiane dovesse ricavare dai costi delle transazioni, lo restituirà in percentuale in un fondo per il diritto allo studio che sosterrà la realizzazione e la promozione dei progetti nazionali per l’accesso allo studio.

ACQUISTARE IN SICUREZZA

Si sa, non sempre i pagamenti con carta prepagata, specie se effettuati dal web, possono avvenire in maniera sicura. Ma il Ministero dell’Istruzione e Poste Italiane sembrano aver fatto di tutto per permettere, in primis a mamme e papà, di dormire sonni tranquilli. Infatti, hanno escluso tutte le categorie merceologiche considerate a rischio proprio per permettere che gli acquisti dei ragazzi avvengano in assoluta sicurezza.

PROFUMO: “RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI”

“La nuova Io Studio, La carta dello studente, nasce dall’esigenza di tutti quegli studenti che volevano avere una carta che fosse per loro un riconoscimento e che potesse avere il massimo della flessibilità – ha affermato il ministro Profumo - Proprio per questo, dall’a.s. 2013/2014, la carta non solo avrà anche le caratteristiche di una prepagata, ma anche una fotografia del ragazzo che potrà esibirla come documento”. Insomma, vantaggi nuovi per gli studenti e non solo per quelli delle superiori. Infatti, lo stesso ministro ha dichiarato che si sta lavorando anche ad una carta destinata agli studenti universitari.