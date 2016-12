Mense scolastiche, le proteste dei genitori

foto LaPresse Correlati Quando la mensa scolastica fa discutere

"Cibo scarso", il caso di Milano 14:27 - Tasse troppo alte e strutture fatiscenti. Sono questi i problemi che i genitori avvertono in maniera particolare relativamente alle mense scolastiche frequentate dai loro figli. Questo stando alle segnalazioni che da un po’ di tempo a questa parte stanno arrivando alla redazione di Skuola.net e che vedono protagonista l’ora di pranzo degli studenti italiani. - Tasse troppo alte e strutture fatiscenti. Sono questi i problemi che i genitori avvertono in maniera particolare relativamente alle mense scolastiche frequentate dai loro figli. Questo stando alle segnalazioni che da un po’ di tempo a questa parte stanno arrivando alla redazione di Skuola.net e che vedono protagonista l’ora di pranzo degli studenti italiani.

100 EURO AL MESE PER FAR PRANZARE I BAMBINI

In assoluto, il problema più sentito dai genitori sembra essere la quota troppo alta del servizio mensa mista ad una poca chiarezza delle scuole, proprio come segnalato da un papà: “Vivo a Ribolla, un paesino in provincia di Grosseto. Sono padre di due bimbi di 3 e 5 anni, entrambi frequentanti la scuola materna. Ogni anno pago circa 200 euro con un bollettino inviatomi dal comune, in più ogni mese pago i pasti consumati dai miei figli. Proprio stamattina mi sono recato al comune per chiedere spiegazioni riguardo il bollettino di 200 euro ed un funzionario del comune mi ha risposto che il bollettino è una quota per i servizi della mensa. In parole povere, il comune ci fa pagare circa 3,50 euro a pasto, per non farci pagare 6 euro a pasto. Mi chiedo: tutto questo è legittimo? Per esempio: se dovesse succedere che i miei bambini per motivi di salute in un mese frequentassero la scuola 10 volte consumando 10 pasti, perchè dovrei pagare comunque la quota annua come se avessero pranzato tutti i giorni? Al comune di Roccastrada ho chiesto di poter visionare la delibera cartacea che cita questa quota da pagare e la risposta è stata che devo richiedere un appuntamento all'onorevole per l'istruzione o al sindaco. Insomma, come si fa a parlare di scuola dell'obbligo, se ad inizio anno devo pagare circa 200 euro, più 100 euro circa per la mensa ogni mese?”.



SE I GENITORI NON RIESCONO A PAGARE

Ma il papà di Grosseto non è l’unico a pensare che il costo da destinare al servizio della mensa scolastica sia decisamente troppo alto. Infatti, anche una mamma ha inviato al propria segnalazione a Skuola.net: “Ho un bambino che frequenta il primo anno di scuola materna e a causa del mio lavoro (percorro 120 km ogni giorno per giungere sul posto di lavoro) sono costretta a tenerlo a scuola fino alle 14:00. In questo modo il bambino usufruisce del servizio mensa, ma io per gravi difficoltà economiche non posso pagare la retta che è aumentata da 62,50 a 105€ per ogni blocchetto di ticket (costituito da circa 20 buoni pasto)”.



AULE MENSA FATISCENTI E LONTANE DALLA SCUOLA

Insomma, sembrerebbe proprio che siano molte le famiglie a dover fare i conti con costi esagerati per poter far mangiare i loro figli mentre magari sono al lavoro. Ma questo non è l’unico problema che i genitori continuano a segnalare per cercare di arrivare ad una soluzione. Infatti, spesso il luogo dove i bambini dovrebbero passare l’ora di pranzo non è per nulla adatto ad ospitarli, come fatto presente da un’altra mamma: “Nella scuola dei miei figli cadono calcinacci ed intonaco e, per questo, per andare a mensa devono recarsi in pullman in un’altra struttura che dista 6 km dalla prima. La situazione della mensa è penosa: i bambini mangiano in classe dove nelle altre ore usano colori e vari materiali non troppo "igenici" o "commestibili". Per non parlare dei bambini delle elementari che non riescono nemmeno sgranchire le gambe e cambiare aria”.