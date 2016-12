Quando la mensa scolastica fa discutere

foto Ansa Correlati Porzioni scarse, la denuncia della maestra 12:18 - Quello della maestra di Milano che fotografa i piatti dei suoi alunni seduti a mensa per protestare contro le porzioni ritenute “da fame”, è solo l’ennesimo caso che porta alla luce tutti i problemi cha da un po’ di tempo a questa parte stanno toccando le mense scolastiche. Costi troppo alti per le famiglie, porzioni troppo piccole e strutture fatiscenti sembrano ormai diventate ordinaria amministrazione per molte scuole italiane, da Nord al Sud del nostro Paese. - Quello della maestra di Milano che fotografa i piatti dei suoi alunni seduti a mensa per protestare contro le porzioni ritenute “da fame”, è solo l’ennesimo caso che porta alla luce tutti i problemi cha da un po’ di tempo a questa parte stanno toccando le mense scolastiche. Costi troppo alti per le famiglie, porzioni troppo piccole e strutture fatiscenti sembrano ormai diventate ordinaria amministrazione per molte scuole italiane, da Nord al Sud del nostro Paese.

VIGEVANO: SE NON PAGHI PRANZI CON UN PANINO

È proprio di poche settimane fa la notizia del sindaco di Vigevano, Andrea Sala, che ha abolito la fascia di esenzione per i buoni pasto alla scuola dell'obbligo. Lo scopo? Impedire alle famiglie che approfittavano di questa esenzione di continuare a beffare il comune. Peccato che a farne le spese siano tuttora centinaia di bambini costretti a mangiare tutti i giorni panini restando in classe mentre i loro compagni si recano in sala mensa. Senza contare che i genitori non possono nemmeno variare la loro dieta. Infatti, la scuola in questione ha fatto girare una circolare che vieta, per motivi di sicurezza, di far portare agli studenti qualsiasi cosa sia diversa da un panino. Inutile dire che non tutte le famiglie che non pagavano la mensa erano truffatrici, come continua ad affermare il sindaco. Si tratta per lo più di stranieri, monoreddito o cassaintegrati che non possono permettersi il pagamento della tassa della mensa scolastica dei loro figli.



TRECATE: SE I GENITORI SMERCIANO I BUONI PASTO

Problema simile si è registrato alcune settimane fa in una scuola di Trecate, in provincia di Novara. Qui è stata impedita l’iscrizione al servizio mensa a chi durante lo scorso anno scolastico non avesse pagato almeno 25 buoni pasto per il pranzo dei bambini. Insomma, niente pranzo ai figli dei furbetti. Anche se bisogna dire che la soluzione drastica è arrivata dopo un effettivo malcostume avvenuto nell’anno passato. Infatti, un gruppo di genitori era solito acquistare i ticket della mensa a prezzi scontati grazie all’esenzione parziale per il reddito, e rivenderli a qualche euro in più a chi invece li avrebbe dovuti pagare a prezzo pieno.



AULE IMPROVVISATE A MENSE E BAMBINI COSTRETTI A CAMBIARE EDIFICIO

Ma i problemi della mensa non riguardano solo i costi a volte esagerati che la famiglie devono sostenere o le porzioni che, nonostante le tasse pagate, continuano a restare troppo piccole. Infatti, non è raro che spesso i problemi riguardino la struttura dove i bambini dovrebbero prendere posto all’ora di pranzo. Infatti, in alcune scuole non esistono sale mensa, ma normali aule scolastiche adibite a tali dove i bambini vengono divisi per evitare ammassamenti. Per non parlare di quelli che all’ora del pasto devono addirittura abbandonare la loro scuola per recarsi in un altro istituto. Questo è quanto per esempio sta avvenendo in una scuola romana dove, per motivi di sicurezza, stanno ristrutturando l’edificio scolastico costringendo gli insegnanti a portare i loro alunni in un’altra scuola per farli pranzare. Con tutti i rischi che comporta uscire con una ventina di bambini per la strada.