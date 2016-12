Test d’ingresso, prepararsi prima della Maturità

foto Dal Web 18:27 - A 24 ore dall’ok dell’Ue al numero chiuso, per gli studenti sembra seriamente arrivato il momento di prepararsi ad affrontare i test di ingresso. Infatti, fra le novità introdotte quest’anno dal Ministero dell’Istruzione, c’è l’anticipo delle date delle prove di ammissione universitarie. Quelle che una volta si svolgevano a settembre, dopo le vacanze estive, ora sono state fissate tra aprile, maggio e luglio. Insomma, se si anticipano i test, si anticipa anche la preparazione degli studenti, costretti fra pochi giorni ad affrontare i test ancor prima del loro esame di Maturità. - A 24 ore dall’ok dell’Ue al numero chiuso, per gli studenti sembra seriamente arrivato il momento di prepararsi ad affrontare i test di ingresso. Infatti, fra le novità introdotte quest’anno dal Ministero dell’Istruzione, c’è l’anticipo delle date delle prove di ammissione universitarie. Quelle che una volta si svolgevano a settembre, dopo le vacanze estive, ora sono state fissate tra aprile, maggio e luglio. Insomma, se si anticipano i test, si anticipa anche la preparazione degli studenti, costretti fra pochi giorni ad affrontare i test ancor prima del loro esame di Maturità.

DATE TEST INGRESSO APRILE

Ingegneria, Economia e Medicina in lingua inglese sono solo alcune delle facoltà i cui candidati dovranno affrontare i test d’ingresso tre aprile e maggio. Per non parlare di chi invece vorrebbe frequentare le private Luiss, Bocconi o La Cattolica che proprio in questo periodo fissano la loro sessione primaverile. Il calendario sembrerebbe davvero fitto per gli studenti che farebbero bene a segnarsi le date dei test per poi preparare una sorta di studio strategico.



Economia a La Cattolica - 3 aprile

Medicina in lingua inglese - 15 aprile

Ingegneria Politecnico Torino - 17 aprile

Luiss sezione primaverile - 18 aprile

Economia a Padova, Trento, Udine, Venezia, Verona, Vicenza - 19 aprile

Medicina e odontoiatria La Cattolica - 22 Aprile

Medicina inglese San Raffaele Milano - 23 aprile

Bocconi Sessione Primaverile - 10 Maggio



PRIMA IL TEST ALL’UNIVERSITÀ, POI LA MATURITÀ: COME È CAMBIATA LA PREPARAZIONE

Infatti, anche se ancora non hanno fatto i conti con il loro esame di Maturità, gli studenti hanno dovuto prepararsi ai test con largo anticipo rispetto gli anni passati. Stefano Bertocchi, coordinatore nazionale dei corsi Alpha Test, commenta così : «Già da alcuni anni registriamo un numero crescente di studenti che iniziano a prepararsi con largo anticipo per i test frequentando corsi Alpha Test che durano diversi mesi. È ormai noto infatti che la selezione è molto severa e, in alcune università, il test di ammissione si tiene prima dell’estate già da anni. Ora che anche molti test nazionali sono stati anticipati, sono sempre di più i ragazzi di quarta superiore che si rivolgono ad Alpha Test per prepararsi».



PREPARAZIONE LAST MINUTE

E chi è arrivato tardi, cosa può fare in poco tempo? «Chi ha a disposizione poche settimane o pochi giorni – continua Bertocchi - deve tenere presente che, per superare un test di ammissione, occorre fare meglio degli altri candidati (non esistono soglie minime). In quest’ottica, un periodo di studio intensivo basato sui libri o su un corso specifico contribuisce senz’altro ad aumentare le chances di successo».



SKUOLA.NET ED ALPHA TEST: INSIEME PER PREPARARE GLI ASPRIRANTI UNIVERSITARI

Ma c’è anche chi ha colto il grido di aiuto deli studenti. Infatti, Skuola.net, proprio insieme ad Alpha Test, ha creato una sezione intera dedicata alla preparazione ai test d’ingresso: guide, programmi, prove degli anni passati e simulazioni dedicate a tutti gli aspiranti universitari che ora vedono il loro sogno di iniziare un percorso accademico ostacolato dal numero chiuso.