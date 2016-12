Università: ok Ue a numero chiuso

foto LaPresse 12:50 - Il numero chiuso non viola il diritto allo studio. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha respinto il ricorso di otto studenti italiani che non erano stati ammessi all'università poiché non avevano passato i relativi test d'accesso. Secondo i giudici di Strasburgo la soluzione trovata dal legislatore italiano infatti "è ragionevole". - Il numero chiuso non viola il diritto allo studio. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha respinto il ricorso di otto studenti italiani che non erano stati ammessi all'università poiché non avevano passato i relativi test d'accesso. Secondo i giudici di Strasburgo la soluzione trovata dal legislatore italiano infatti "è ragionevole".

Secondo i giudici, che per la prima volta si sono trovati a dover stabilire se il numero chiuso è compatibile con il rispetto al diritto allo studio sancito dalla convenzione europea dei diritti umani, la soluzione trovata dal legislatore italiano per regolare l'accesso all'università è ragionevole. Per di più i giudici hanno rilevato che tale soluzione non eccede l'ampio margine di discrezione che gli Stati hanno in questo ambito. A presentare il ricorso a Strasburgo erano stati 8 cittadini italiani. Una di loro ha fallito per 3 volte l'esame per accedere alla facoltà di medicina di Palermo. Altri 6 ricorrenti non hanno superato quello per entrare ad odontoiatria nonostante l'esperienza professionale acquisita come tecnici odontoiatrici o igienisti. L'ottavo ricorrente invece pur avendo passato l'esame e' stato escluso dalla facoltà di odontoiatria dopo 8 anni che non dava esami.