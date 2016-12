Bang with friends, l'amore passa per Facebook

foto Facebook 10:35 - C'è un'App su Facebook che da giorni sta facendo proseliti. Si tratta di Bang with friends, l'applicazione che permette di rivoluzionare il metodo di approccio tradizionale con il sesso opposto e che vanta già circa 7mila utenti. Il suo scopo? Facilitare chiunque la utilizzi ad avere rapporti sessuali senza passare per il corteggiamento, ormai ritenuto dai più noioso ed una perdita di tempo. - C'è un'App su Facebook che da giorni sta facendo proseliti. Si tratta di Bang with friends, l'applicazione che permette di rivoluzionare il metodo di approccio tradizionale con il sesso opposto e che vanta già circa 7mila utenti. Il suo scopo? Facilitare chiunque la utilizzi ad avere rapporti sessuali senza passare per il corteggiamento, ormai ritenuto dai più noioso ed una perdita di tempo.

BANG WITH FRIENDS

Gli ideatori di questa App sono tre studenti californiani rimasti nell’anonimato per loro scelta. Il meccanismo su cui si basa il Bang with friends è elementare e, soprattutto, molto diretto. Si accede alla pagina tramite il proprio account e si sceglie tra gli amici la persona a cui palesare il proprio interesse. Se quest’ultima ricambia, il bang è fatto. Il nome della applicazione dovrebbe rimandare alla rapidità con cui è possibile, tramite essa, stringere rapporti, relazioni occasionali o durature. Sebbene da molti questa invenzione sia reputata rivoluzionaria, non sono mancate le critiche relative, ad esempio, al fatto che, per come è impostato il gioco di combinazioni, l’applicazione sembrerebbe privilegiare un pubblico prettamente eterosessuale.



IL DATING ON LINE

Non è solo Bang with friends a dimostrarci che le relazioni vere, quelle nate a seguito di una conoscenza spontanea e, cosa ben più importante, reale, stanno diventando sempre meno numerose. Non si può dire la stessa cosa per le passioni digitali, scoppiate in rete e, soltanto in un secondo momento, vissute nella vita reale. Per esempio, gli ideatori della App di Facebook ci fanno sapere che in pochissime settimane si sono costituite circa 130 mila coppie, di varia forma e tipologia. Il dating on line - così si chiamano gli incontri che avvengono in rete - è una realtà affermata già da tempo che si alimenta attraverso un mercato vastissimo di siti di incontri e appuntamenti.



AMICIZIE E RELAZIONI IN RETE

Cercare di comprendere le cause di questo successo incontrastato è importante. La pigrizia generale delle giovani generazioni, e non solo, la propensione a scegliere la strada più facile e breve, la difficoltà a mostrarsi per come si è, senza schermi e barriere potrebbero essere tutti fattori direttamente collegabili al fenomeno in questione. Facebook ogni giorno è lì a ricordarci quanto ormai sia desueto stringere amicizie reali, e quanto invece sia più cool e di tendenza poter vantare orgogliosamente profili stracolmi di amici, poco importa poi se si conoscono o meno.



ABBATTUTE LE BARRIERE DELLA TIMIDEZZA

Se gestire le amicizie è cosa complicata, figuriamoci i rapporti sentimentali. Che senso ha vivere l’ansia dei primi incontri, quando ci si può conoscere facilmente tramite chat, mail, fotografie più o meno ritoccate e conversazioni in rete? Un processo, quello della nascita del sentimento online, che agevola anche i più timidi e abbatte le barriere dell’insicurezza e degli imbarazzi iniziali. E così l’agitazione del primo appuntamento, gli impacci della conoscenza, l’improvvisazione dei primissimi dialoghi face to face per molti sembrano esser diventati solo un ricordo lontano.