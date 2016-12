100 giorni alla Maturità, tra riti e festeggiamenti

foto Olycom 12:36 - Oggi mancano esattamente 100 giorni all’esame di Maturità 2013. È iniziato il countdown ufficiale all’esame di Stato e migliaia di maturandi oggi festeggeranno, come vuole la tradizione, facendo qualcosa di davvero speciale per rendere merito a questo giorno. Tra diversi progetti, ecco quelli che ogni anno vanno per la maggiore. - Oggi mancano esattamente 100 giorni all’esame di Maturità 2013. È iniziato il countdown ufficiale all’esame di Stato e migliaia di maturandi oggi festeggeranno, come vuole la tradizione, facendo qualcosa di davvero speciale per rendere merito a questo giorno. Tra diversi progetti, ecco quelli che ogni anno vanno per la maggiore.

MENO 100 ALL’ESAME

In realtà, ai 100 giorni alla Maturità ci si prepara già da mesi. Infatti, la maggior parte degli studenti, spesso, organizza delle vere e proprie collette per le strade della propria città in modo da racimolare il denaro necessario ad organizzare qualcosa che possa rendere memorabile questa data che li separa dall’inizio del loro esame di Stato. Tra chi vuole solo divertirti e chi, invece, è un po’ più scaramantico, ecco i riti e le mete che tutti gli anni vanno per la maggiore tra gli studenti di quinto superiore.



BREVE VIAGGIO CON I COMPAGNI

Inutile dire che qualsiasi cosa si abbia in mente di fare per rendere memorabile questa giornata, la si dovrà fare esclusivamente con i compagni di scuola che sono anche i compagni di sorte con i quali si affronterà la Maturità 2013. Solitamente, va per la maggiore il viaggio fuori città di qualche giorno per staccare la spina prima di iniziare il vero e proprio conto alla rovescia all’esame. Molti hanno intenzione di sfruttare, magari restando in economia, la casa fuori città dei genitori di qualche amico oppure affittare a poco una villetta per il weekend fino a questa sera.



TUTTI AL MARE

Sperando che il cattivo tempo di questi giorni lasci spazio al primo sole primaverile, oggi si potrà unire il divertimento al rito scaramantico per eccellenza. Infatti, la classica gita al mare solitamente va per la maggiore tra i maturandi anche per il classico gesto di scrivere il voto di maturità sulla sabbia. Questo rito di buon auspicio può essere fatto in diversi modi: - scrivere il voto desiderato alla Maturità sul bagnasciuga lasciandolo cancellare dalle onde del mare; - scrivere il voto sulla sabbia abbinando il lancio di una manciata di sale nell’acqua; - scrivere il voto atteso agli esami maggiorato di 10 per sperare di vederlo avverato.



NON È VERO, MA CI CREDO

Rimanendo in tema di riti scaramantici in vista dell’esame di Maturità, ce n’è uno che resta il più famoso in assoluto e che unisce la tradizione al viaggio: il famoso rito scaramantico alla Lucertola di Pisa, posta sulla porta del Battistero della città. Sempre tra i più scaramantici è molto in voga il rito delle 100 cose: si tratta, di ripetere in quel giorno la stessa azione 100 volte.



AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Un’usanza molto diffusa è quella di passare una serata in pizzeria in compagnia dei propri insegnanti, anche quelli meno simpatici e con i quali si è avuto qualche screzio. In genere sono gli studenti ad offrire la cena, magari con l’intento nemmeno troppo velato di attirare le simpatie dei professori in vista dell’esame di Maturità.



TUTTI IN PELLEGRINAGGIO

La paura spinge ogni anno centinaia e centinaia di maturandi a ricorrere all’intercessione dei Santi. Tra i più famosi ricordiamo il pellegrinaggio a San Gabriele, a Teramo, dove per l’occasione allestiscono messe per i maturandi con tanto di benedizione delle penne, organizzano navette per accedere al santuario e preparano magliette celebrative. Questo proprio perchè San Gabriele è niente di meno che il protettore di tutti gli studenti e, come è facile immaginare, loro cercano la sua benevolenza in vista dello spauracchio che li terrorizza da sempre, l’esame di Maturità che, dopo oggi, sarà sempre più vicino.