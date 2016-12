Genitori invadenti, gli studenti difendono i prof

QUANDO L’INVADENZA ARRIVA DAI GENITORI “Nella nostra scuola c’erano diversi professori in gamba, ma quest’anno ne hanno cambiati alcuni tra cui alcuni bravissimi e altri noiosi, antipatici e alcune volte anche un po’ minacciosi. Addirittura, noi studenti per una professoressa un po’ volgare, abbiamo cercato di provvedere anche con i nostri genitori. Con un primo tentativo non c’è stato niente da fare! Ma per fortuna con il secondo la situazione sta migliorando. Tra i professori bravi c’è anche una professoressa che spiega sempre, ci fa lavorare per bene e addirittura è fin troppo brava nelle interrogazioni. Peccato però che diversi genitori (che la prof non ci nomina) la minacciano per non aver messo voti altissimi (addirittura pretendevano 8-9-10) perché non gli bastava 6. Ora, non so se lo fanno anche con altri professori, ma di sicuro noi sappiamo che alla prof d’arte lo fanno perchè è lei stessa a raccontarcelo”.

ESISTONO DAVVERO CATTIVI INSEGNANTI? “P.S vi ho raccontato questo per farvi capire che alcune volte pure i genitori nei confronti della scuola possono essere davvero poco cortesi. Di professori bravi ce ne sono un sacco e non credo che di professori cattivi ce ne esistano, ci possono essere antipatici , ma i prof cattivi sono quelli che alzano le mani. Spero di essere stato comprensibile perchè la prof di italiano dice che sono proprio una frana (infatti tengo 5 e questo anno mi vuole mettere il debito)”.

STACCARSI DALLA MAMMA PER POTER CRESCERE Non è raro, ormai, sentire di genitori che mettono in discussione il lavoro degli insegnanti per salvare i propri figli dalla insufficienze. Ma la mail dei questo ragazzo, che ha preferito mantenere l’anonimato, testimonia che persino gli studenti si sono stancati di questa situazione e che vorrebbero essere giudicati dai loro prof unicamente per il lavoro svolto e non perché si ha il fiato sul collo di genitori un po’ troppo ansiosi. In fondo, anche questo vuol dire crescere e responsabilizzarsi.