Iscrizioni online: i ritardatari non saranno esclusi

foto Dal Web 12:52 - Nessuna proroga alle iscrizioni on line. È quanto ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, in risposta a chiunque stia chiedendo in questi giorni di prolungare il termine ultimo per iscriversi alle prime classi fissato per il prossimo 28 febbraio.

PROFUMO: CI SONO REGOLE CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE “Le date devono essere rispettate. Questo Paese deve imparare - ha affermato il ministro dell’Istruzione - che se ci sono regole vanno osservate organizzandosi per tempo”. Quindi, un no deciso a chiunque chieda di andare oltre la mezzanotte del 28 febbraio per iscriversi, nonostante ad una settimana dal termine ultimo, manchino all’appello ancora ben 300mila famiglie.

TUTTI POTRANNO ISCRIVERSI, ANCHE DOPO IL 28 FEBBRAIO Infatti, dallo scorso 21 gennaio, giorno del via alle iscrizioni online, ad oggi si sono iscritti alle prime classi circa 1.400.000 studenti, l’82% del totale. A questo punto viene spontaneo chiedersi cosa accadrà a chi, qualunque sia la causa, non riuscisse ad iscriversi per tempo. A questa domanda ha già risposto prontamente il Ministero dell’istruzione: “Alla scadenza dei termini, le scuole, esattamente come si faceva prima, accoglieranno le domande di coloro che sono in ritardo. Naturalmente , la procedura sarà più lunga, gli studenti verranno messi nelle classi in quel momento disponibili, ma comunque saranno inseriti con la stessa identica procedura seguita quando in passato scadevano i termini per le iscrizioni cartacee”.

NIENTE PROBLEMI, C’È IL DIRITTO ALLO STUDIO Infatti, per il diritto allo studio sancito dalla Costituzione, non si possono rifiutare le domande di iscrizione degli studenti, qualunque sia il periodo in cui queste siano state effettuate. ''E anche qualora si dovesse verificare quello che si è verificato negli ultimi anni – continua il Ministero - e cioè che non si iscrive per tempo il 10% degli aventi diritto, si tratta di un dato fisiologico, dati i grandi numeri, che il sistema è perfettamente in grado di assorbire. Anzi. Aver messo in atto la procedura tecnologica aiuta a rendere più veloce l'assorbimento di questo ritardo rispetto agli altri anni''. Insomma, nessun problema in vista né per il Miur, né tantomeno per i ragazzi e le loro rispettive famiglie.