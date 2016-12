Iscrizioni online: la scelta diventa last minute

- Mancano appena due settimane al 28 febbraio, per poter effettuare la procedura di iscrizione online alle prime classi eppure, migliaia di studenti ancora non hanno inserito la loro richiesta. Probabilmente ancora troppo indecisi sulla scelta, si prendono tempo per pensarci un po’ su. Per aiutare i ragazzi nella scelta, il Sottosegretario all’Istruzione Ugolini sarà nuovamente ospite della videochat di Skuola.net

SCEGLIERE IL FUTURO TRA I PROBLEMI DELL’ONLINE

Il 21 gennaio scorso si è dato ufficialmente il via alle iscrizioni che, da quest’anno, possono essere effettuate esclusivamente online. La novità, inizialmente, ha creato un po’ di scompiglio e qualche problema, ma da qualche tempo tutto ha ripreso a filare liscio. Tuttavia, migliaia di studenti mancano all’appello, non avendo ancora inserito la loro iscrizione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. Indecisione e paura di una scelta definitiva la fanno da padrone in particolar modo su tutti quegli studenti chiamati a scegliere la scuola superiore da frequentare.

CONSIGLI PER UNA SCELTA LAST MINUTE

Infatti, decidere in quale scuola passare i prossimi cinque anni della propria vita è certamente una scelta impegnativa che influenzerà la vita degli studenti, e proprio per questo genera paura e anche un po’ d’ansia. Per arrivare alla scelta giusta, è importante valutare più fattori, tra cui la voglia di studiare che si possiede, le proprie passioni e le proprie inclinazioni oltre che i progetti che si hanno per il futuro. Altresì importante, specie quando la decisione diventa last minute, è ascoltare i consigli di insegnanti e genitori, le persone che in assoluto conoscono meglio i ragazzi e possono aiutarli ad indirizzarli rispondendo ai loro dubbi e alle loro domande sul futuro.

IL MINISTERO NON RIPONDE PIÙ ALLE MAIL

Al contrario, c’è anche chi per il momento ha smesso di fornire risposte, almeno via mail. Si tratta del Ministero dell’istruzione che in questi giorni ha pubblicato sul suo sito un avviso dedicato a tutti gli utenti alle prese con le iscrizioni online: “La casella di posta elettronica è stata chiusa per l'uso improprio che ne è stato fatto. Per venire incontro alle richieste di chiarimento dell'utenza viene attivato un call center che risponde dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì. Ci scusiamo con coloro che hanno posto a questo Ufficio domande serie e pertinenti che non hanno ricevuto risposta in quanto le loro e-mail non sono state individuate tra le tante di altro genere”.

IL SOTTOSEGRETARIO A SKUOLA.NET PER ORIENTARE

Insomma, chiunque abbia bisogno di risposte, da adesso dovrà mettersi dietro una cornetta ad aspettare che il centralino gli passi l’operatore. Al contrario, c’è anche chi per comunicare preferisce il dialogo diretto, quello senza attese e lunghe file, come il Sottosegretario all’istruzione, Elena Ugolini, che domani, 14 febbraio, alle 16:30 sarà ancora una volta ospite della videochat di Skuola.net. Il Sottosegretario ha intenzione di guidare i ragazzi alla scelta della scuola superiore da frequentare per i prossimi anni rispondendo alle loro domande e chiarendo i loro dubbi in diretta. L’obiettivo è quello di dimostrare quanto i temi dell’orientamento scolastico, tanto cari al Sottosegretario, siano davvero importanti per il futuro dei ragazzi.