Maltempo, scuole chiuse in diverse città

- Pioggia e neve tornano come ogni anno a creare disagi. Molte scuole ieri ed oggi sono rimaste chiuse costringendo parecchi ragazzi ad una sorta di vacanza forzata che, per pura coincidenza, combacia con l’ultimo giorno di Carnevale. Ecco una sintesi della situazione in cui versano migliaia di studenti italiani.

Liguria Le forti nevicate degli ultimi giorni stanno costringendo a casa studenti e famiglie. Oggi scuole chiuse a Sanremo, come comunica il suo sindaco, Maurizio Zoccarato: “A causa del perdurare del maltempo e del rischio di ghiaccio nelle frazioni, anche nella giornata di oggi, martedì 12 febbraio, ho predisposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale”. Situazione diversa a Savona, dove sembrerebbe che tutto stia tornando alla normalità, mentre i cancelli degli istituti scolastici oggi resteranno ancora chiusi a Celle, Stella, Sassello, Pontinvrea e Mioglia. Ad Albisola, oggi le lezioni sono iniziate un’ora dopo, ma in ogni caso gli studenti sono tornati a sedersi fra i banchi di scuola. Oggi ancora chiuse le scuole a Santo Stefano Magra, Varese Ligure e Levanto a causa dell’abbondante nevicata di ieri mattina. Tutti quegli universitari che in queste ore hanno fatto la danza delle neve per vedersi rinviato un esame sono stati esauditi a Genova, dove oggi sarà sospesa l’attività universitaria e didattica delle scuole di ogni ordine e grado.

Emilia Romagna I disagi hanno interessato in particolar modo gli studenti di Parma che oggi sono rimasti a casa. La decisione è arrivata ieri dal sindaco della città, Federico Pizzarotti, a causa delle forti precipitazioni che ieri, nel pomeriggio, si sono accentuate.

Abruzzo e Toscana Oggi vacanze forzate per gli studenti abruzzesi a Tagliacozzo, Sante Marie, Magliano dei Marsi, Cerchio ed Avezzano le cui scuole rimarranno chiuse almeno fino a domani. Infatti, in queste ore i sindaci, insieme alla Protezione Civile, decideranno se da domani la situazione potrà tornare alla normalità o meno. Situazione non molto diversa tra Pistoia e Livorno, in Toscana, dove oggi molti studenti non hanno potuto varcare le entrate delle loro scuole a causa della loro chiusura.

Campania, Calabria e Puglia Oggi scuole chiuse anche in Campania, nello specifico a Sant’Arsenio dove, in ordinanza emessa ieri, è possibili leggere: “la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, limitatamente ai giorni 11 e 12 febbraio”. In Calabria, oggi sono rimasti a casa gli studenti di Cosenza ed in Puglia quelli di Foggia.