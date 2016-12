Genitori a colloquio con i prof via Skype

- I colloqui tra genitori ed insegnanti potranno effettuarsi via Skype. Un nuovo passo verso la rivoluzione digitale che ha lo scopo di coinvolgere il mondo della scuola sta per compiersi ed i primi a sperimentarlo saranno i docenti del liceo linguistico Manzoni di Milano grazie al progetto approvato dalla giunta milanese, “Genitori in video”.

LA SCUOLA 2.0 CHE AIUTA I GENITORI

Rincorrere gli insegnanti alla fine delle lezioni, farsi delle tabelle con gli orari di ricevimento dei docenti divisi per i giorni della settimana, prendersi dei permessi dal lavoro per andare ad incontrarli e poi, a volte, nemmeno trovarli. Da ora si potrà dire basta ai salti mortali che devono compiere mamme e papà ogni volta che hanno bisogno di avere un riscontro sull’andamento dei ragazzi. Pc, smartphone e tablet vengono in loro aiuto facendo in modo che possano incontrare gli insegnanti anche stando comodamente seduti sulla poltrona del loro ufficio durante la pausa pranzo.

TUTTO PRONTO PER LA PARTENZA

Al liceo Manzoni di Milano sono già pronte le aule informatiche in cui i prof potranno svolgere i loro colloqui con i genitori degli studenti. Insomma, non potranno esserci più scuse per tutti quegli insegnanti che, non di rado, non si facevano trovare ai ricevimenti nonostante fossero stati proprio loro a decidere giorno ed ora. E, allo stesso tempo, non ci saranno più scuse nemmeno per quei genitori che dicono di non avere mai il tempo per andare a parlare con gli insegnanti dei loro figli.

UN PASSO VERSO LA RIVOLUZIONE DIGITALE

Tra libri digitali che faticano ad entrare in classe e scuole decisamente poco informatizzate dove mancano connessioni ad Internet ed i registri elettronici sembrano una favola, un grande passo in avanti è stato compiuto agevolando la vita di prof e genitori. Non saranno altrettanto felici della novità tutti quegli studenti che a scuola non brillano nello studio e che sulla difficoltà di mamma e papà di incontrare i prof ci marciavano un po’ sopra, ma chissà che anche questa non diventi per loro un’occasione per migliorare il proprio andamento scolastico.