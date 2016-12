Monti:botta e risposta con gli studenti su twitter

LA RISPOSTA DI MONTI

Aveva fatto il giro della rete una proposta, a nome di Mario Monti, di ridurre ad un solo mese le vacanze estive. Non è tardata ad arrivare la risposta del Professor Monti, proprio sul web. Ma il popolo cinguettante, che molto probabilmente non segue neanche il Professore su Twitter, non si è lasciato abbindolare dai suoi post, ed ha risposto con una valanga di tweet sull’hashtag #sucamelamonti, la cui paternità adesso è rivendicata da diverse fazioni di studenti e, qui cade la nobiltà e il romanticismo del gesto, fan club di gruppi musicali.

L’OFFENSIVA DEGLI STUDENTI

Il popolo di twitter festeggia la sua supremazia democratica “#sucamelamonti è nelle tendenze da quasi due giorni, monti inizia a preoccuparti MAI METTERSI CONTRO I TWITTERIANI”, dopo che in questi giorni si sono succeduti tweet di ogni tipo, molti dei quali contrastanti. Per fortuna, nel caos generale di commenti molte volte poco sensati, c’è anche chi la butta sull’ironia, come Delena che dice: Caro monti i miei compagni puzzano di sudore a gennaio quindi figurati a luglio”. Che dire, quando una notizia corre sul web, fondata o meno che sia, genera risvolti imprevedibili, specialmente quando finisce nelle mani di furiosi adolescenti twittanti. E come dice uno dei tweet… “…fu così che Monti diventò vittima di cyberbullismo”.