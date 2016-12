foto Dal Web 17:16 - Undici mesi di scuola, uno solo di vacanze estive. Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le affermazioni del Premier, Mario Monti, poi parzialmente smentite da lui stesso in un secondo momento. Il mondo della scuola si sarebbe ribellato alla proposta di riformare il calendario scolastico allungando l’apertura della scuola di altri due mesi durante l’estate, cosa che, in realtà, in molti Paesi europei è realtà già da molto tempo. - Undici mesi di scuola, uno solo di vacanze estive. Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le affermazioni del Premier, Mario Monti, poi parzialmente smentite da lui stesso in un secondo momento. Il mondo della scuola si sarebbe ribellato alla proposta di riformare il calendario scolastico allungando l’apertura della scuola di altri due mesi durante l’estate, cosa che, in realtà, in molti Paesi europei è realtà già da molto tempo.

IL MODELLO DELLA GERMANIA

Per esempio, in Germania, gli studenti possono godersi l’estate solo per sei settimane l’anno, periodo che separa la fine dall’inizio del nuovo anno scolastico. Nonostante le vacanze estive tedesche durino esattamente la metà di quelle degli studenti italiani, non si può certo dire che i ragazzi non abbiano tempo per riposarsi. Infatti, al contrario del nostro Paese dove, oltre quelle estive, sono previste altre tre o quattro settimane di stop della didattica ripartite nel corso dell’anno, le scuole tedesche si fermano per altre sei o sette settimane in occasione delle vacanze autunnali, di Natale, di Carnevale e di Primavera.



IL CALENDARIO FRANCESE E QUELLO INGLESE

Più fortunati dei tedeschi, gli studenti francesi le cui vacanze estive durano più di due mesi. Inoltre, durante l’anno le scuole francesi hanno ben altre otto settimane di stop della didattica: due settimane per le vacanze pasquali, due per quelle di carnevale, due per quelle di Natale e altre due per quelle autunnali. Molto più vicino alla Germania è il modello inglese. Infatti, in Inghilterra le vacanze estive durano sei settimane e lo stesso periodo è suddiviso tra le vacanze nel corso dell’anno.



SPAGNA E PORTOGALLO COME L’ITALIA

Per trovare un esempio che si avvicini al calendario scolastico italiano, dobbiamo spostarci verso Spagna e Portogallo. Infatti, in entrambi i Paesi, le vacanze estive durano tre mesi ed in più sono previste altre quattro settimane di riposo per gli studenti in vista delle vacanze pasquali e natalizie. Insomma, proprio come funziona in Italia.



COSA DICONO GLI STUDENTI

Ma gli studenti italiani faticano ad uniformarsi ai modelli europei. Infatti, stando a quanto emerso dal sondaggio di Skuola.net “Solo un mese di vacanze estive, sei d’accordo?”, circa il 75% dei ragazzi ha risposto che preferisce lasciare tutto come ora: tre mesi di vacanze estive e qualche settimana sparsa nel corso dell’anno. Solo il 15% ha confessato di approvare la proposta di Monti, ma solo a patto che, al posto dell’attività didattica, nei mesi estivi si lasci spazio esclusivamente alle attività extrascolastiche. E mentre una parte di studenti dà il suo via libera ad una scuola intesa quasi come “centro estivo” in cui fare sport e, al massimo, attività di recupero, solo una minima parte, circa l’8%, sarebbe d’accordo a barattare gli attuali tre mesi di stop tra giugno e settembre con più settimane di vacanza durante l’anno.