Iscrizioni online: forse, 300mila dovranno rifarla

SCUOLE ACCORPATE E SOPPRESSE

In questi giorni le iscrizioni on line sono state oggetto di numerose critiche: malfunzionamenti, continui crash del sito dove poterle effettuare e accuse di violazione del diritto d’istruzione. Insomma, il Miur non riesce a dormire sonni tranquilli dallo scorso 21 gennaio, giorno dell’apertura delle iscrizioni. Ora, una nuova tempesta arriva ad abbattersi sul Ministero di Viale Trastevere direttamente dall’Anief attraverso una nota: “Non si fa che parlare di problemi di connessione al sito del Miur e della capacità del sistema informatico approntato dal Ministero dell’Istruzione per accogliere circa 1 milione e 700 mila iscrizioni scolastiche in poco più di 30 giorni. Nessuno però si preoccupa del fatto che almeno 300 mila di queste iscrizioni sono illegittime e dovranno essere riformulate”. A proseguire l’attacco ci pensa poi Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief: “Si stanno ingannando ben 300 mila famiglie!”.

UNA DECISIONE ILLEGITTIMA

Questo perché l’ultimo governo Berlusconi aveva deciso di sopprimere illegittimamente dall’anno scolastico in corso ben 2611 scuole senza chiedere il parere indispensabile della Conferenza Stato – Regioni. La conseguenza è che adesso nel nostro Paese circa il 20% degli istituti risulta accorpato o soppresso. Peccato che la Corte Costituzionale abbia considerato questa decisione illegittima e che queste scuole torneranno presto a riacquisire la loro autonomia. Ecco spiegato il motivo per il quale 300 mila famiglie che hanno iscritto i loro figli a delle scuole che torneranno ad essere autonome, stando a quanto affermato dall’Anief, dovranno ripetere la loro iscrizione.

VERSO IL MIO FUTURO

Intanto il Ministero dell’Istruzione ricorda ai ragazzi e alle loro famiglie, specie quelle che stanno facendo i conti con la scelta della scuola superiore, che hanno tempo per giungere ad un decisione fino al prossimo 28 febbraio. Per aiutare gli studenti a scegliere consapevolmente e valutando tutte le diverse opzioni, è stato lanciato proprio oggi “versoilmiofuturo.com”, il portale del Ministero per aiutare i ragazzi ad orientarsi nel mondo della scuola superiore. Tra i partner del Miur, c'è anche Skuola.net, il noto sito per studenti da sempre impegnato nelle tematiche relative all’orientamento scolastico.