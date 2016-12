Maturità a 18 anni: l’eredità di Profumo

- Ad un mese dalle elezioni politiche che sancirebbero la fine di Profumo al Ministero dell’Istruzione, l’attuale ministro lascia in eredità a chi siederà alla scrivania di Viale Trastevere delle proposte per anticipare la Maturità a 18 anni.

Arrivare all’esame di Maturità con un anno di anticipo rispetto ad ora. Con questa idea il ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, lascia in eredità al suo successore un documento approvato dalla commissione tecnica da lui fortemente voluta contenente le proposte che permetterebbero agli studenti italiani di conseguire il diploma di Maturità a 18 anni.

DIPLOMA A 18 ANNI: NEL RESTO DELL’EUROPA È GIÀ REALTÀ

L’obiettivo del Ministero di Viale Trastevere è chiaro: “Fissare a 18 anni l'età del completamento del ciclo di istruzione scolastica lasciando invariate le risorse umane e materiali attuali e mantenendo l'impegno generale al miglioramento degli esiti di apprendimento”. Insomma, si tratterebbe, in poche parole, di allineare l’Italia agli altri paesi europei dove i giovani si diplomano già un anno prima dei nostri entrando altrettanto prima nel mondo del lavoro. Un obiettivo che non intaccherebbe per nulla i posti di lavoro del mondo scolastico che andrebbero ricollocati in maniera virtuosa.

LE PROPOSTE DEI TECNICI

Diplomarsi con un anno di anticipo rispetto ad oggi, significherebbe ridurre da 13 anni a 12 il ciclo scolastico portando un risparmio complessivo di circa 1.380 milioni di euro. Relativamente a questa idea, la commissione tecnica voluta da Profumo ha elaborato due proposte: la prima vedrebbe i bambini sedersi tra i banchi delle scuole elementari a 5 anni, e la seconda ridurrebbe le scuole superiori a quattro anni anziché cinque.

A SCUOLA A 5 ANNI In realtà, la proposta di anticipare l’entrata dei bambini nelle scuole elementari non sembrerebbe molto fattibile in quanto incontra diverse controindicazioni pedagogiche. Infatti, per gli esperti sarebbe un errore ridurre in questo modo la scuola dell’infanzia in considerazione anche del fatto che non ci sono molti Paesi in Europa in cui gli studenti fanno il loro ingresso nella scuola dell’obbligo a 5 anni. Inoltre, iniziare un anno prima significherebbe, allo stesso tempo, finire le medie a 12 anni. Insomma, se è difficile scegliere la scuola superiore da frequentare a 13 anni, figuriamoci cosa vorrebbe dire anticipare tale decisione di un anno.

SCUOLE SUPERIORI: MEGLIO IL 2 + 2

I tecnici ipotizzano anche un taglio del primo ciclo scolastico, quello delle scuole elementari e medie, portandolo a 7 anni anziché gli attuali 8. Ma la soluzione verso la quale si è più propensi sembrerebbe il taglio del secondo ciclo, quello delle scuole superiori. Si tratterebbe di portare a 4 anni la loro durata ipotizzando una sorta di 2+2 anziché 2+3, proprio come già attuato in diversi sistemi scolastici europei.