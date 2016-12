Licei sportivi: come non detto

foto Getty 12:58 - Ne parlano tutti: giornali, telegiornali, anche noi ne avevamo parlato qualche giorno fa. Il liceo sportivo, la nuova tipologia sperimentale di istruzione superiore abbinata al liceo scientifico, aveva già conquistato il cuore di moltissimi giovani e famiglie, che sono subito corse ad informarsi sulle iscrizioni. Ma adesso arriva il contrordine del Ministero: per quest’anno non se ne fa nulla. - Ne parlano tutti: giornali, telegiornali, anche noi ne avevamo parlato qualche giorno fa. Il liceo sportivo, la nuova tipologia sperimentale di istruzione superiore abbinata al liceo scientifico, aveva già conquistato il cuore di moltissimi giovani e famiglie, che sono subito corse ad informarsi sulle iscrizioni. Ma adesso arriva il contrordine del Ministero: per quest’anno non se ne fa nulla.

LA NOTA DEL MINISTERO Con una nota indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali e a tutti gli enti interessati dalla vicenda, il Miur, nella figura del capo dipartimento Lucrezia Stellacci, ha dato la notizia che l’iter previsto per l’istituzione dei Licei Sportivi durerà almeno due mesi. Un lasso di tempo che potrebbe ulteriormente protrarsi a causa di imprevisti o eventuali rilievi della Corte dei Conti. In sostanza i Licei Sportivi non saranno attivati nel prossimo anno scolastico in quanto, come si legge nella nota, “la tempistica sopra descritta non è compatibile con il termine del 31 gennaio p.v. previsto per la definizione della rete scolastica e dei piani dell’offerta formativa da parte delle Regioni”. ATTIVAZIONE RINVIATA PER LA TERZA VOLTA Una notizia che lascia a bocca asciutta un gran numero di studenti che avevano cominciato ad orientarsi verso questa tipologia di scuola. Si tratta del terzo slittamento per questo indirizzo molto atteso e ambito, non solo dagli studenti, ma anche dalle stesse Regioni. Già negli anni passati alcuni imprevisti avevano portato al rinvio dell’attivazione del corso, quest’anno sembrerebbe definitiva la sua entrata in vigore, ma i tempi purtroppo non conciliano con le esigenze organizzative e quindi il tutto slitta, ulteriormente, di un anno.