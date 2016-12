Iscrizioni online, è boom: 5mila in poche ore

- Boom di iscrizioni online. Stanotte, non appena scoccato l’inizio del 21 gennaio, ben 5mila genitori apprensivi, per la paura di non riuscire a districarsi nella giungla dell’online, hanno già iscritto i loro figli nonostante avessero a disposizione più di un mese di tempo per farlo. Infatti, proprio oggi si sono aperte le iscrizioni alle classi prime di elementari, medie e superiori che riguarderanno oltre 1,8 milioni di studenti. Da quest'anno, per innovare e risparmiare, si potranno effettuare esclusivamente su internet. Il termine ultimo per poter svolgere la procedura è fissato per il prossimo 28 febbraio. Tuttavia chi si iscrive per primo non avrà diritto ad un posto in privilegiato: in caso la scuola scelta abbia ricevuto più domande rispetto ai posti disponibili, la scelta verrà fatta in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e non dall'ordine di prenotazione.

COME ISCRIVERSI

Il Ministero dell’Istruzione ha reso questo tipo di procedura il più possibile semplice e lineare. Infatti, per potersi iscrivere alla scuola desiderata, basterà accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it specificando il proprio indirizzo di posta elettronica e creando una password per entrare su quello che poi diventerà il proprio account. Una volta fatto, il Ministero si occuperà di inviare alla famiglia un codice personale ed un’utenza che serviranno per procedere con l’iscrizione vera e propria.

ISCRIZIONE FACILE ED IMMEDIATA

Infatti, per arrivare ad iscriversi, da questo momento in poi basterà seguire la procedura compilando i campi richiesti. Il modello di iscrizione è composto di due sezioni: una relativa alle informazioni anagrafiche sullo studente, la scuola prescelta e le preferenze sull'orario scolastico; nella seconda vanno inserite le informazioni e le preferenze relative alla specificità della scuola. Per arrivare ad ottenere le informazioni richieste sull'istituto prescelto, basterà cercarlo sul sito “Scuola in chiaro” all’indirizzo www.cercalatuascuola.istruzione.it

E SE LA SCUOLA RIFIUTA LA DOMANDA?

È importante che gli studenti pensino bene anche ad una seconda e terza scelta nel caso in cui la prima scuola specificata abbia ricevuto troppe richieste e debba scartarne qualcuna. In questo caso la domanda verrà automaticamente inviata alla seconda alternativa specificata e così via alla terza fino a che non si arrivi all’accettazione dell’iscrizione. Ecco perché è molto importante anche ponderare anche sull’ordine da dare alle scuole scelte. I motivi per il rifiuto dell'iscrizione sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, e possono essere ad esempio la vicinanza dalla sede scolastica oppure la presenza o meno di un fratello già iscritto nella stessa scuola.

NON FARSI PRENDERE DAL PANICO

Anche se effettuata on line, si tratta di un’iscrizione a tutti gli effetti e, qualora lo studente si renda conto che non corrisponda più ai suoi desideri, per cambiarla dovrà chiederle il nulla osta. Nonostante tutte queste novità, le famiglie non devono lasciarsi prendere dal panico. Infatti, anche nel caso in cui non avessero a disposizione una connessione per poter effettuare l’iscrizione o non riuscissero proprio a districarsi nella giungla del 2.0, riceveranno tutto il supporto necessario dalle scuole. Per agevolare la loro procedura, il Ministero ha anche reso note una serie di faq dedicate proprio agli studenti e alle loro famiglie e disponibili sul sito del Miur.

RISPONDE IL SOTTOSEGRETARIO

Nel caso in cui le risposte ministeriali non bastassero a colmare i vostri dubbi, vi ricordiamo che domani, 22 gennaio, alle ore 17:00, il Sottosegretario all’Istruzione, Elena Ugolini, sarà presente ad una nuova puntata della videochat di Skuola.net per rispondere a tutte le domande relative all’orientamento. Per poter fare la propria domanda, basterà inviare una mail a orientamento@skuola.net.

RISPARMI PER IL MINISTERO

A fronte di circa 1.700.000 studenti coinvolti, il risparmio è di circa 5 milioni di fogli di carta e 84.000 ore di lavoro delle segreterie scolastiche che non devono più inserire a mano i dati dai moduli cartacei

Il Miur precisa che i criteri e i parametri in base ai quali le domande vengono accolte dalle scuole sono deliberati da ciascun Consiglio di Istituto e non sono in alcun modo legati alla immediata iscrizione on line. Per questo si precisa che le famiglie hanno tempo fino al 28 febbraio anche per consultare tutte le funzioni di Scuola in Chiaro, attivato proprio per consentire di cercare la scuola, visionare l’offerta formativa e tutti i dati strutturali di ciascun istituto per una scelta consapevole e documentata.