Internet: a scuola non si usa

- Ancora pochi gli studenti che utilizzano Internet in classe. L’utilizzo del web per scopi didattici non attecchisce tra il 46% di studenti di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. È quanto emerge dall’Indagine conoscitiva sulla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 2012, presentata ieri a Roma da Telefono Azzurro ed Eurispes.

INTERNET: A CASA SI, A SCUOLA NO

I dati presentati ieri tornano a far discutere sul ritardo dell’avvento della rivoluzione digitale che avrebbe dovuto coinvolgere il mondo della scuola. È sempre più evidente la riluttanza di studenti ed insegnanti ad utilizzare le nuove tecnologie con finalità didattiche. Solo il 10% dei ragazzi può affermare di usare Internet n classe giornalmente, tutto il resto lo usa con scarsa frequenza o, addirittura, per niente.

I PROF NON USANO LE LIM

Ma non è solo l’utilizzo del web a non essere costante fra i nativi digitali. La scuola 2.0 tarda ad affacciarsi e la dimostrazione è che solo il 17% di studenti dichiara di fare lezione in classe con le Lim, le famose Lavagne Interattive Multimediali, ogni giorno. Al contrario, circa il 46% non le ha mai usate negli ultimi mesi. Insomma, vuoi i ragazzi che non riescono a conciliare nuove tecnologie e scuola, vuoi che dall’altra parte molti prof non sono inclini a questo tipo di cambiamento, sembra proprio che dovremmo aspettare ancora un po’ per vedere il 2.0 andare a braccetto con la scuola.

SICUREZZA SUL WEB, QUESTA SCONOSCIUTA

Ma se a scuola i ragazzi faticano ad utilizzare le nuove tecnologie, lo stesso non si può dire di quando escono dalle mura scolastiche. Infatti, gli stessi studenti che dichiarano di essere così riluttanti all’avvento della rivoluzione digitale nelle scuole, una volta a casa sono in grado di navigare sul web nemmeno fossero esperti marinai. Ma questa loro attitudine, che spesso, come dimostrato in questi giorni, può provocare danni enormi se usata con superficialità, sembra essere ignorata dagli insegnanti. Infatti, stando ai dati di Telefono Azzurro ed Eurispes, i prof parlano raramente della sicurezza in rete con i loro alunni. A riferirlo è ben il 72% di studenti che ha partecipato all’indagine. A quanto pare, solo 1 insegnante su 4 ha deciso di soffermarsi sulla questione del navigare in sicurezza dei ragazzi.

INTERNET E TECNOLOGIE NON FANNO RIMA CON SCUOLA

I dati in questo senso sono davvero poco incoraggianti. Non solo i docenti non parlano di sicurezza sul web con i loro studenti, ma non si organizzano nemmeno corsi al riguardo nelle scuole. Solamente il 30% dei ragazzi, meno di un terzo, conferma la presenza di questo tipo di corsi all’interno del suo istituto. Insomma, tra i banchi di scuola la rivoluzione digitale continua ad essere proclamata “assente”.