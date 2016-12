La Sapienza: mai più minacce a chi festeggia

- Vittoria di TgCom24 e del sito Skuola.net che, con le sue battaglie al fianco degli studenti , ha ottenuto un altro grande successo. I neo laureati di Scienze della comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma ora non avranno più paura di vedersi negato il certificato di laurea se i loro festeggiamenti dovessero andare oltre i limiti consentiti ed elencati in una lettera firmata dal direttore del corso, Mario Morcellini. Quindi, niente più minacce agli studenti come, invece, era emerso qualche mese fa.

FESTEGGIAMENTI ESAGERATI, LA SAPIENZA DICE NO

Infatti, proprio lo scorso luglio, Skuola.net e TgCom24 avevano portato alla luce le non troppo velate minacce che La Sapienza aveva indirizzato a chi si fosse lasciato andare a festeggiamenti eccessivi il giorno della discussione della sua tesi di laurea. Infatti, nel testo della lettera che in quei giorni girava per l’ateneo romano, si faceva riferimento ad un modo poco civile di esultare di gioia per aver ottenuto il tanto agognato titolo di studio. Un modo che non piaceva per niente ai vertici dell’università in questione, come si può evincere dal contenuto della lettera : “È sempre più frequente, purtroppo, l’uso di festeggiare il conseguimento della laurea nel cortile del Dipartimento, in modi assolutamente non compatibili con il buonsenso e con il decoro dell’istituzione universitaria”.

NIENTE LAUREA A CHI FESTEGGIA

In particolare, si faceva riferimento ad “Urla e canti scomposti” che “rendono impossibile la normale attività didattica accanto ad un misto di spumante e coriandoli che rendono impraticabile, oltre che pericoloso, il pavimento del cortile”. Proprio per questo la facoltàù di Scienze della comunicazione de La Sapienza aveva deciso di mettere al bando questo tipo di festeggiamenti attraverso una minaccia particolare: “Se l’invito non dovesse essere accolto potrebbero essere presi opportuni provvedimenti, anche disciplinari, inclusa la richiesta al Rettore di inibire il rilascio del certificato di laurea”. Insomma, niente laurea a chi festeggia. Un provvedimento davvero esagerato quello minacciato da La Sapienza che aveva destato lo scalpore di tutti.

MAI PIÙ MINACCE

Ora, grazie a Skuola.net e a TgCom24, gli studenti di comunicazione potranno tornare a godersi il giorno della loro laurea. Infatti, nella nuova circolare che in questi giorni sta girando per le aule della facoltà di protagonista dei fatti, non si legge più la minaccia di inibire la consegna del certificato di laurea qualora la gioia ed i festeggiamenti dei neolaureati sforassero i limiti specificati, ancora una volta, nel contenuto della lettera. Insomma, La Sapienza ribadisce nuovamente il suo no ai festeggiamenti eccessivi, ma stavolta senza minacce.