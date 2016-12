Iscrizioni, le risposte alle vostre domande

1. Come posso inviare la domanda on line se non ho un computer o accesso a internet?

Contattare la scuola di destinazione o di frequenza e informarla della situazione. La scuola può inserire la domanda per conto della famiglia.



2. Come posso trovare il codice della scuola a cui indirizzare la domanda d'iscrizione?

Accedere all'applicazione "Scuola In Chiaro" dal sito del MIUR o direttamente all'indirizzo http:// cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/



3. Dove si trova la funzione per la registrazione?

Per potersi registrare in "Iscrizioni on line" bisogna accedere al servizio www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sul banner posto a destra su cui è ben leggibile la dicitura “Iscrizioni on line”. Entrando in quest'area è possibile accedere al modulo per la registrazione, che, una volta compilato ed inoltrato, rilascia il codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni on line (il codice verrà comunicato sulla casella di posta elettronica indicata nel modulo di registrazione stesso).



4. Quando sarà possibile la registrazione?

Sarà possibile effettuare la registrazione alcuni giorni prima dell'avvio delle iscrizioni on line (fissato il 21/01/2013).



5. Ci sono degli orari prestabiliti per la compilazione del modulo di iscrizione on line?

No, il servizio, a partire dal 21 gennaio 2013, sarà disponibile 24 ore su 24, compresi il sabato e la domenica.

Per chiarire qualsiasi altro dubbio in materia di orientamento scolastico, domani, 15 gennaio alle ore 16:30, Skuola.net effettuerà una videochat in diretta. Ospite del sito per studenti sarà il Sottosegretario all’Istruzione, Elena Ugolini, che risponderà in diretta aiutando studenti e famiglie ad arrivare ad una decisione consapevole. Chiunque vorrà porre domande al Sottosegretario riguardo al tema, potrà farlo interagendo con i conduttori sul sito, scrivendo sulla pagina Facebook di Skuola.net o utilizzando Skype.