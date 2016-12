Orientamento,un aiuto per scegliere le superiori

- Tra poco più di una decina di giorni si darà ufficialmente il via alle iscrizioni scolastiche che da quest’anno potranno essere fatte esclusivamente on line. Quindi, dal prossimo 21 gennaio, tutti i ragazzi di terza media dovranno decidere quale scuola frequentare dal prossimo anno. Inutile dire che si tratta di una scelta molto difficile per un 13enne che, spesso, fa nascere molta confusione come confessano gli studenti discutendo sul Forum di Skuola.net.

QUANDO LA SCELTA PARTE DALLE MATERIE PREFERITE

Infatti, proprio in questo periodo fioccano le richieste di aiuto di molti ragazzi alle prese con la decisione che influirà sul resto della loro vita. A dar vita alla discussione sul sito per studenti è un ragazzo delle scuole medie: “Vorrei un aiuto per l'orientamento alle superiori. Mi piacciono molto matematica e grammatica, ma non voglio frequentare l’università. Vorrei lavorare il prima possibile, che mi consigliate?”.

TECNICO ECONOMICO, MA NON SOLO

Il dubbio che si pone l’utente è uno di quelli che attanaglia moltissimi ragazzi alle prese con la scelta della scuola superiore. L’intera parte della community di Skuola.net che ha preso parte alla discussione sembra concordare nel consigliare al 13enne di frequentare un istituto tecnico economico. Infatti, visto il ragazzo in questione ha confessato di nutrire una particolare passione per la matematica e la volontà di ottenere un titolo di studio che gli permetta di entrare nel mondo del lavoro senza fare necessariamente un percorso di studi accademico, questa sembrerebbe la soluzione ideale per lui, ma non l’unica.

ENTRARE PRESTO NEL MONDO DEL LAVORO CON L’IeFP

Infatti, esiste anche un’altra strada che, non di rado, viene omessa dai consigli degli insegnanti delle scuole medie. Si tratta dell’IeFp, l’Istruzione e formazione professionale che offre corsi di formazione triennali e quadriennali che aiutano ad inserire i ragazzi nel mondo del lavoro. Visto che il giovane studente non vede l’ora che arrivi il momento di fare esperienza sul campo, questa è una scelta che dovrebbe valutare.

COME ARRIVARE A SCEGLIERE IL PROPRIO FUTURO

In realtà, sapere quali sono le proprie materie preferite è certamente un buon punto di partenza per arrivare ad effettuare la scelta decisiva, ma da solo non è sufficiente per farlo. Infatti, prima di scegliere quale percorso di studi seguire dopo le scuole medie, bisogna tenere in considerazione anche, se non soprattutto, le proprie attitudini, anche extrascolastiche. Hobbies, passioni e predisposizioni possono trasformarsi in quella che sarà la professione futura di molti ragazzi, che li realizzerà e li farà stare bene. Quindi, perché non tenerne conto insieme ai consigli di genitori ed insegnanti ed ambizioni future?