Edilizia scolastica e finanziamenti universitari, gli insuccessi di Profumo in una lettera

foto Ansa 15:37 - Mancato finanziamento all'università ed edilizia scolastica. Questi alcuni degli insuccessi che il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, ha elencato in una lettera destinata agli studenti e visibile sul sito del Miur in cui ha tracciato il suo bilancio di obiettivi realizzati e non nell'ormai trascorso 2012.. Non mancano i buoni propositi, primo fra tutti che nel prossimo anno si riconosca l'istruzione come un una priorità del Paese.

PROFUMO: “IL MIO IMPEGNO NON VALORIZZATO” “Cari colleghi professori, ricercatori e personale scolastico dell'università e del ministero, care famiglie, carissimi studenti, desidero innanzitutto farvi i miei migliori auguri affinché le vostre feste siano serene e felici, e lo sia altrettanto il prossimo anno”. Con queste parole il ministro dell’Istruzione ha iniziato la sua lettera. La fine dell’anno e del mandato ministeriale devono poi aver spinto Profumo a non fermarsi a dei semplici auguri di buone feste, ma anche a tracciare un bilancio del suo operato partendo dagli insuccessi, dalle questioni irrisolte: “Occorre riconoscere, e me ne assumo per intero tutta la responsabilità politica e morale, che nonostante i miei sinceri sforzi non sempre questo impegno è stato capito, raramente è stato valorizzato, quasi mai ha rappresentato una priorità per il Paese e le sue classi dirigenti. Basti pensare al mancato stanziamento di 300 milioni per il fondo di finanziamento ordinario delle università, un errore strategico che pregiudica il funzionamento dell'intero sistema della formazione superiore. Oppure ricordare come anche quest'anno si sia ritenuto di chiedere alla scuola, nonostante i tagli e le carenze di risorse e investimenti subiti negli ultimi anni, una riduzione delle risorse complessive”.

DOPO LE QUESTIONI IRRISOLTE, I SUCCESSI Ma se ci sono stati fallimenti per il ministero di Viale Trastevere, non sono mancate nemmeno le soddisfazioni: “Quest’anno abbiamo realizzato molte cose che rimangono e costituiscono eredità e modello non solo per il sistema della formazione, ma per tutta la pubblica amministrazione: penso innanzitutto al concorso per nuovi insegnanti, il cui avvio senza macchia e senza problemi costituisce non solo un esempio di rispetto della legge e delle pari opportunità per tutti, ma anche un modello di efficienza e di processo esemplare per tutta la pubblica amministrazione dello Stato. Un successo il cui terreno è stato anticipato dal buon esito dell’entrata in vigore del plico telematico negli esami di Stato. Penso anche allo straordinario e meticoloso lavoro di riprogettazione di tutto il sistema di bandi della ricerca”.