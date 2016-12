I Soliti Idioti: “Studiate e coltivate interessi”

foto Olycom 20:00 - Lasciare tutti gli interessi per dedicarsi esclusivamente allo studio, focalizzare su questo tutte le energie e tutte le forze. Quante volte gli studenti si sono trovati davanti a questa richiesta da parte degli insegnanti? È successo persino a Francesco Mandelli, come racconta lui stesso nell’intervista rilasciata a Skuola.net insieme a Fabrizio Biggio. Eppure, spesso sono proprio quegli interessi e quelle passioni che alcuni prof vorrebbero far abbandonare ai ragazzi che contribuiscono alla creazione di una personalità e che possono essere usate per gettare le basi di quella che poi potrà diventare una professione da intraprendere per il resto della propria vita. - Lasciare tutti gli interessi per dedicarsi esclusivamente allo studio, focalizzare su questo tutte le energie e tutte le forze. Quante volte gli studenti si sono trovati davanti a questa richiesta da parte degli insegnanti? È successo persino a Francesco Mandelli, come racconta lui stesso nell’intervista rilasciata a Skuola.net insieme a Fabrizio Biggio. Eppure, spesso sono proprio quegli interessi e quelle passioni che alcuni prof vorrebbero far abbandonare ai ragazzi che contribuiscono alla creazione di una personalità e che possono essere usate per gettare le basi di quella che poi potrà diventare una professione da intraprendere per il resto della propria vita.

QUANDO SONO GLI INSEGNANTI A CHIEDERE DI ABBANDONARE I PROPRI INTERESSI

“Mi ricordo che al primo anno del liceo – racconta Francesco Mandelli, interprete del celebre Ruggero De Ceglie – mi hanno detto: allora ragazzi, il liceo scientifico è molto difficile per cui dovete lasciare tutti i vostri interessi perché qua si studia e basta. Ma come lasciare i miei interessi? Questo è sbagliatissimo! Devi essere un bravo studente, ma devi coltivare i tuoi interessi perché saranno il tuo futuro!”. Insomma, una buona cultura è sicuramente un’ottima base di partenza per entrare nel mondo del lavoro, ma se non si sono coltivate le passioni si rischia di ritrovarsi a fare un mestiere che non rispecchia la propria personalità. Una sorta di scelta di riserva che non renderà mai pienamente felici.



COLTIVARE LE PASSIONI PER DIVENTARE LA PERSONA CHE SI VUOLE ESSERE

Avere degli interessi, delle passioni da coltivare è così importante che bisogna tenerne conto già dal momento della scelta delle scuole superiori da frequentare. Scegliere quello che piace di più, per il quale si ha una particolare attitudine, non solo permetterà di sviluppare un approccio allo studio più curioso ed interessato, ma anche di fornire quella motivazione che darà la marcia in più per andare avanti nei momenti difficili e di stanchezza. E se si hanno degli interessi che esulano dal mondo della scuola, è importante continuare a coltivarli ugualmente, senza ovviamente tralasciare lo studio, perché è su questi che possono essere gettate le basi per intraprendere un mestiere che permetterà la realizzazione personale, che contribuirà a formare la persona che si è sempre sognato di diventare. Perché alla fine è un po’ quello che hanno fatto Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli e che li ha aiutati a diventare I Soli Idioti.