Se il prof somiglia a… Ecco i soprannomi

foto Dal Web 13:56 - Ogni studente ha almeno un insegnante con delle caratteristiche particolari che lo rendono unico nel suo genere. Sono proprio queste peculiarità che spesso permettono al professore di guadagnarsi un non sempre simpatico nomignolo da parte dei suoi alunni. Ovviamente i ragazzi scelgono questo soprannome sempre con molta cura, associando il nome a particolari tratti del voto, ad alcuni lati del carattere ed anche alla forma fisica, come raccontano gli utenti del Forum di Skuola.net. - Ogni studente ha almeno un insegnante con delle caratteristiche particolari che lo rendono unico nel suo genere. Sono proprio queste peculiarità che spesso permettono al professore di guadagnarsi un non sempre simpatico nomignolo da parte dei suoi alunni. Ovviamente i ragazzi scelgono questo soprannome sempre con molta cura, associando il nome a particolari tratti del voto, ad alcuni lati del carattere ed anche alla forma fisica, come raccontano gli utenti del Forum di Skuola.net.

QUANDO LA PROF SOMIGLIA A GARGAMELLA

Non di rado i soprannomi vengono assegnati per dei tratti fisici che fanno somigliare l’insegnante ad un certo protagonista di un film, di una nota serie televisiva o ad un cartone animato, come ci racconta un ragazzo nel Forum di Skuola.net: “La mia prof di filosofia è la copia di Maga Magò”. Una studentessa, invece, rende nota la somiglianza della sua professoressa con un noto protagonista di una serie animata: “Proprio questa settimana ci hanno fatto notare che la nostra prof di francese somiglia incredibilmente a Peter Griffin”. Non manca chi associa il proprio insegnante ad Harry Potter e persino a Gargamella, arrivando a paragonare i compagni di classe a dei “poveri puffi”. Visto che siamo in pieno clima natalizio non poteva mancare il racconto di un’altra utente: “Il prof di ed. fisica lo chiamiamo Babbo Natale: è grosso uguale!”.



PROF, DELLE “BESTIE” NON TANTO RARE

C’è poi chi paragona i professori a degli animali esasperando i loro tratti fisici, come spiega un utente: “La nostra prof d’arte l’abbiamo soprannominata Struzzo: magra, alta, occhiali piccoli e capelli ricci… Uguale!”. Invece, un altro studente racconta come la sua classe chiami l’insegnante di italiano Topolino perché: “non c’è un perché. Se la incontrate vi accorgete da soli che somiglia davvero ad un topo”.



LO STUDIO COME FONTE DI ISPIRAZIONE

Non può mancare il filone di chi preferisce soprannominare i professori con i nomi di personaggi storici, filosofici e letterali spiegati proprio da loro in qualche lezione. “Il prof di storia e filosofia – racconta una studentessa - non potevamo non chiamarlo Socrate”. Un’altra utente invece preferisce buttarsi sullo storico: “L’insegnante di tedesco è soprannominato da tutti Hitler”. C’è anche chi allontana i suoi paragoni dall’ambito scolastico: “Il prof di inglese lo abbiamo soprannominato Undertaker come il tizio del wrestling. Quando lui entra in classe proviamo la stessa paura che proveremmo di fronte al lottatore”.



L’IMPORTANZA DELL’EVITARE LE ESAGERAZIONI

Insomma, chi a scuola non ha mai dato un soprannome al proprio insegnante? Farlo, permette anche di farsi quattro risate tra i banchi di scuola sdrammatizzano sull’alone di soggezione che emana un professore e che, spesso, incute anche qual timore agli studenti. A patto che non si esageri. Infatti, non sempre la reazione di un insegnante è positiva quando scopre – perché alla fine si viene sempre a sapere – qual è il soprannome affibbiatogli dagli studenti.