I ragazzi vogliono fare i cuochi, non i calzolai

- In aumento i ragazzi che dopo le scuole medie decidono di intraprendere un percorso di istruzione e Formazione professionale, specie si li aiuterà a diventare cuochi o estetiste, mentre nessuno studente prende in considerazione l’idea di diventare calzolaio. Complice della scelta l’attuale scenario lavorativo che vede le aziende favorire sempre più candidati tecnicamente specializzati. È quanto è emerso ieri alla Prima Conferenza Nazionale dei Servizi sull'Istruzione e la Formazione Professionale (IeFP), promossa dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero del Lavoro e d’intesa con la IX Commissione della Conferenza delle Regioni.

BOOM DI ISCRIZIONI ALL’IeFP

L’attuale crisi economica che sta colpendo in maniera particolare il mondo dei giovani, deve aver contribuito a favorire il boom delle iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Infatti, dai dati presentati è emerso come con una qualifica professionale i ragazzi riescono a trovare lavoro più facilmente. “Dal 2004 al 2012 i giovani iscritti alla IeFP sono passati da 25.000 a più di 240.000, di cui oltre 124.000 iscritti presso i CFP - ha spiegato il Sottosegretario all’Istruzione, Elena Ugolini - Il nostro Paese comincia ad avere un sistema alternativo a quello scolastico, come nella maggioranza dei Paesi dell’Europa. Dare più forza alla IeFP, come dimostra la Germania, significa fornire più occasioni di lavoro ai giovani e maggiori opportunità di crescita alle imprese.”.

TUTTI COME GORDON RAMSAY

Tra gli studenti che scelgono un percorso triennale, al termine del quale possono conseguire una qualifica, circa il 68% si concentra in soli cinque indirizzi, di cui “Operatore della ristorazione” da sola raccoglie il 32% della adesioni. Tra le aspirazioni dei quattordicenni è evidente che c’è, senza dubbio, quella di diventare cuochi, camerieri e baristi. Insomma, sarà che ultimamente impazzano programmi di cucina che vedono protagonisti personaggi come Gordon Ramsay, ma sembra chiaro che ai ragazzi piace avere a che fare con il cibo e l’accoglienza.

LE RAGAZZE SCELGONO L’IMMAGINE, I RAGAZZI “LE MANI SPORCHE”

Tra i Corsi di Formazione Professionale che vanno per la maggiore c’è anche “Operatore del benessere”, preferito in maniera particolare dalle ragazze. L’ambizione a lavorare con l’immagine, a migliorare l’aspetto fisico degli altri, la fa da padrona tra il gentil sesso, mentre i ragazzi preferiscono “sporcarsi le mani”. In questo caso, è giusto dare un’interpretazione letterale a queste parole, visto che i maschietti preferiscono iscriversi a qualifiche del settore meccanico ed elettro – elettronico.

ADDIO AL CALZOLAIO

Nonostante la crisi economica stia favorendo la disoccupazione giovanile e la morte di qualche vecchio mestieri, esistono delle qualifiche che non vengono nemmeno prese in considerazione dai ragazzi. In particolare, una delle professionI che i ragazzi non pensano nemmeno lontanamente di intraprendere è quella del calzolaio. Infatti, lo scorso anno formativo ha visto zero studenti iscriversi al corso di “Operatore delle calzature” così come a quello di “Operatore delle produzioni chimiche” ed “Operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto”.