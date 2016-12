Iscrizione alle superiori, c'è tempo fino al 28 febbraio. Indeciso uno studente su due

- Oggi ilha reso noti i termini per iscriversi al prossimo anno scolastico: si avrà tempo dal 21 Gennaio al 28 Febbraio prossimi, quindi una settimana in più rispetto al 2012. Sarà una data significativa per i circache, con le rispettive famiglie, saranno impegnati a scegliere la scuola superiore.

Come per le elezioni politiche, il partito degli indecisi ha assunto dimensioni non trascurabili: ad oggi, circa uno studente di terza media su due non ha ancora stabilito quale sarà il suo percorso di studi superiore. E’ quanto emerge da una ricerca online svolta dal portale Skuola.net e che verrà presentata questa sera a Radio 24, in occasione dello speciale “Scuola in Controluce” on air dalle 21.00 alle 23.00.

Orientamento, per gli studenti è inutile

Di certo le scuole non hanno lesinato attività sull’orientamento: oltre l’80% degli intervistati ha dichiarato che nel proprio istituto di appartenenza sono state svolte attività di orientamento. Tuttavia solo la metà degli studenti intervistati le promuove appieno, dichiarando di averne trovato giovamento.

Il liceo resta un mito, ma vincono tecnici e professionali

Il mito del liceo continua a vivere nel 70% delle teste dei tredicenni che, nonostante l’indecisione, sono orientati verso la scelta di questi ultimi. Un dato simile a quello rilevato da Skuola.net l’anno passato nello stesso periodo. Alla fine tuttavia è prevalso il pragmatismo. A dimostrarlo sono stati i dati delle iscrizioni alle scuole superiori diramati a Settembre dal Miur: nel 2012/2013 circa il 53% degli iscritti al primo superiore ha preferito frequentare un istituto tecnico o professionale.

Una scelta personale?

In base a quali parametri viene effettuata la scelta? Oltre 4 tredicenni su 5 rivendicano la piena paternità della scelta, effettuata a loro dire in base ai propri interessi e alle proprie abilità. Solo 1 su 10 ammette un sostanziale intervento dei genitori, mentre sono davvero pochi (il 7%) coloro che decidono in base ai consigli degli amici.

Più risorse per scegliere meglio

“Il dato degli indecisi in merito ad una scelta così importante come quella della scuola superiore dimostra ancora una volta la necessità di dedicare più risorse per aiutare i nostri giovani a scegliere il percorso di studi più adatto a loro – dichiara Daniele Grassucci, Responsabile delle Relazioni Esterne del Portale Skuola.net – Non è un caso che, stando ai recenti dati Almadiploma, il 42% dei diplomati si dichiari pentito del percorso di studi scelto. Bisognerebbe pensare a percorsi di orientamento che partano fin dalla prima media per indirizzare gli studenti, senza arrivare ad occuparsi del problema nei primi mesi della terza media”