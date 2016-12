“Hai i pantaloni alla Fantozzi”: quando il prof insulta e diventa inconsapevolmente il bullo

foto Afp

- Molto spesso si sente parlare di insulti e di bullismo tra ragazzi, ma può succedere che a rendersi autore di insulti e vessazioni sia qualcuno che si trova dall'altra parte della cattedra: un docente. Storie che si sentono abbastanza frequentemente e che, alcuni studenti, hanno riferito a Skuola.netIl tutto nasce dalla segnalazione di una studentessa, che al noto portale Skuola.net riferisce: "Una prof prende in giro un nostro compagno di classe che si mette i pantaloni come Fantozzi, lo giudica un bambino e una volta gli ha anche chiesto se aveva preso il biberon. Inoltre questa prof è sua zia. I prof non si dovrebbero comportare così... Ingiustizia o meglio razzismo!?!?"In base a quanto riferito dalla ragazza, questa storia va avanti da ben tre anni e lo studente preso di mira finora non sembra aver mai reagito, anche se questa situazione è evidentemente molto pesante. Uno degli utenti del forum di Skuola.net ha fornito di tutto punto una risposta alla questione: "Se dura da così tanto, forse il tuo compagno dovrebbe dire alla prof che sta un po' esagerando! Voglio dire che non è che, solo perché lei è una professoressa, può permettersi di essere pesante e assillante con un alunno... se veramente sono tre anni che continua diventa noiosa e, a mio parere, un po' ridicola".Ma gli scherzi non finiscono qui. Alcuni professori, infatti, cercano di essere simpatici ai ragazzi scherzando con loro e invadendo a volte, senza rendersene conto, le sfere private e sentimentali, generando le imprevedibili reazioni dei piccoli interlocutori, come racconta una ragazza: "A me quello di francese dice che sto con uno quando non è vero, ma alla fine fa ridere tutti anche perché prende in giro un po' tutti, quindi non c'è nessuno che è preso di mira". Quindi, la prima cosa da fare è capire se si tratta di una semplice burla e, in questo caso, è meglio stare allo scherzo ed essere un po' autoironici, oppure se si tratta di un vero e proprio insulto.Se davvero ritenete che l’insegnante vi abbia "puntato", allora la prima cosa da fare è non credere mai a nessuna offesa. Se si tratta di una critica positiva volta a farvi crescere e migliorare, riflettete sul vostro comportamento, ma se vi sentite messi in ridicolo, non abbattetevi. Dimostrate sempre quanto valete, non datela vinta a chi vi oltraggia e, con il tempo, se si tratta di un insegnante "vero", si accorgerà di aver sbagliato il proprio giudizio nei vostri confronti. Tuttavia, non dichiarate mai apertamente una guerra contro un insegnante: se la situazione diventa insostenibile e vi fa stare molto male, parlatene con i vostri genitori che cercheranno di mediare oppure rivolgetevi al dirigente scolastico che proverà a verificare la situazione e a riportare il prof sulla retta via.