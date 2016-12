Occupazioni, la lettera di una mamma

- Solitamente, i genitori sono contrari alle proteste studentesche dei loro figli, specie quando sfociano in atti illegali come può essere l’occupazione di una scuola. Eppure, c’è anche qualche genitore che appoggia i propri figli nelle lotte, come testimonia una lettera scritta proprio dalla mamma di uno studente impegnato in un’occupazione di una scuola, l’istituto Jean Piaget di Roma, e inviata alla redazione del portale studentesco Skuola.net.

ORA PARLA MAMMA…

“Si parla tanto di migliorare il mondo della scuola con riforme su riforme. Se le migliorie sono queste è bene che chi le pensa ne faccia a meno, perché i risultati sono incommentabili. Si è sempre tanto lottato contro l’analfabetismo, ma se continuiamo così ci sarà gente che per firmare farà una croce, proprio come tantissimi anni fa. Invece di andare avanti, si ritorna indietro. Ora io dico: la scuola non è un diritto di tutti? I nostri ragazzi devono studiare la costituzione, gli articoli, i diritti e doveri dei cittadini, ma si sta togliendo loro la voglia di fare, il futuro e persino i sogni.

Ai miei tempi c’erano altri problemi nel mondo della scuola, ma tutti si studiava e bene o male siamo riusciti a realizzare i nostri sogni. Facciamo che anche i ragazzi di oggi abbiano la possibilità di farlo, non solo i figli dei ricchi. Appoggiamoli nelle loro scelte e nella loro contestazione. Sono ragazzi determinati che lottano per un futuro migliore e io mi auguro davvero che per loro ci sia. Ragazzi, mi rivolgo a voi: lottate per i vostri diritti, per i vostri sogni, perché non siete dei bamboccioni come spesso vi definiscono, ma dei ragazzi che hanno capito che le cose devono e possono cambiare sul serio”.