Talpe al Miur: svelate le tracce del concorsone

LE RISPOSTE AI QUIZ DOVEVANO RESTARE SEGRETE

Erano convinti di aver fatto tutto il possibile per evitare favoritismi e fughe di notizie, invece con tutta probabilità così non è stato. Le soluzioni ai quesiti del concorso scuola in programma per la metà di dicembre sono finite così in rete nel giro di poche ore. Il Ministero aveva rilasciato una banca dati ufficiale per consentire agli aspiranti docenti di esercitarsi, ma aveva volutamente omesso di fornire i risultati, onde non alimentare la famosa tiritera delle risposte imparate a memoria, che avrebbero vanificato lo scopo del test selettivo, basato principalmente sulle abilità logiche e di comprensione.

LE SOLUZIONI DELLA PROVA CONSULTABILI ONLINE

Lo stesso Ministro Profumo aveva tassativamente respinto la richiesta da parte dell’Amministrazione di fornire il pdf completo con le risposte ai quesiti. Nonostante queste misure di sicurezza, in poco tempo le risposte ai quiz sono finite in rete su alcuni siti. Qui, dietro pagamento di una modesta tariffa, è possibile cimentarsi con un software di simulazione decisamente più completo e avanzato rispetto a quello ufficiale rilasciato sul portale “La scuola in chiaro”. Una soluzione che, anche questa volta, rischia di avvantaggiare le persone disposte a pagare per ottenere un risultato migliore, a discapito della meritocrazia. Un affare che sta fruttando centinaia di migliaia di euro ai gestori di alcuni piccoli siti che hanno fatto del concorso un business.

LA TALPA CHE HA TRAFUGATO I DATI

I software pirata sono stati sviluppati in un arco temporale decisamente breve, tale da far credere poco probabile l’ipotesi che i 3500 quesiti siano stati risolti tradizionalmente da menti umane. Decisamente più accreditata l’ipotesi della fuga di notizie: qualche talpa infatti avrebbe fatto in modo da trafugare le informazioni riservate, fornendole all’esterno dietro pagamento di lauto compenso. Pur sempre una ipotesi, che è comunque al vaglio della Polizia Postale, la quale non ha però riscontrato gli estremi necessari per procedere all’oscuramento dei siti coinvolti.