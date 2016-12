Scuole in rivolta, i presidi stoppano le proteste

foto LaPresse 13:21 - Autunno caldo quello della scuola italiana, tra cortei e occupazioni. Alcuni presidi, però, non prendono bene le proteste degli studenti e reagiscono in maniera originale. All'Ipsia di Potenza, per esempio, 74 studenti dovranno lavorare per punizione al cimitero o nel carcere perché rei di aver disertato illegittimamente le lezioni. Protestavano per l'assenza di riscaldamento, che però, era perfettamente funzionante. - Autunno caldo quello della scuola italiana, tra cortei e occupazioni. Alcuni presidi, però, non prendono bene le proteste degli studenti e reagiscono in maniera originale. All'Ipsia di Potenza, per esempio, 74 studenti dovranno lavorare per punizione al cimitero o nel carcere perché rei di aver disertato illegittimamente le lezioni. Protestavano per l'assenza di riscaldamento, che però, era perfettamente funzionante.

E' successo all'istituto Giovanni Giorgi dove lo scorso 31 ottobre 74 studenti sono prima entrati in aula alle 8 e poi pretestuosamente usciti. I riscaldamenti non erano ancora funzionanti, a loro dire. La dirigente scolastica Giovanna Sardone ha giudicato pretestuosa la loro lamentela visto che di norma i caloriferi vengono attivati quando cominciano le lezioni, alle 8.30, quindi pochi minuti dopo l'ingresso dei ragazzi. Così i rivoltosi sono stati puniti. 32 di loro dovranno passare una giornata insieme ai volontari di Legambiente, 22 svolgeranno un periodo formativo in un carcere minorile e 20 eseguiranno lavori di manutenzione nel cimitero cittadino.