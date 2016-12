Prof in protesta per un'istruzione migliore, a lezione con una maschera bianca sul volto

foto Dal Web 12:36 - Professori in protesta a fianco degli studenti. In un momento in cui si parla ogni giorno di manifestazioni e proteste studentesche è importante precisare che anche gli insegnanti stanno lottando accanto ai ragazzi. Infatti, sono diversi i professori che, anche attraverso strane azioni simboliche segnalate dagli studenti di Skuola.net, protestano all’interno e all’esterno delle scuole per ottenere un’istruzione migliore di quella che l’attuale clima di crisi sta prospettando. - Professori in protesta a fianco degli studenti. In un momento in cui si parla ogni giorno di manifestazioni e proteste studentesche è importante precisare che anche gli insegnanti stanno lottando accanto ai ragazzi. Infatti, sono diversi i professori che, anche attraverso strane azioni simboliche segnalate dagli studenti di Skuola.net, protestano all’interno e all’esterno delle scuole per ottenere un’istruzione migliore di quella che l’attuale clima di crisi sta prospettando.

Infatti, proprio un utente di Skuola.net qualche giorno fa ha scritto segnalando un comportamento strano di un professore del suo istituto: “C’è un prof nella mia scuola che, in questi ultimi tempi, ha preso l’abitudine di entrare in classe con una maschera bianca sul volto. Questo prof ha la fama di essere un bontempone, quindi diciamo che l'ha fatto per scherzo, però i miei compagni mi hanno raccontato che con questo fatto dello sciopero bianco il prof ha smesso perfino di correggere le verifiche!”.



Lettera di una professoressa, caro giornale ti scrivo...

In un momento davvero difficile per la scuola, gli insegnanti non si tirano indietro e sono intenzionati a battersi per migliorare la scuola pubblica, proprio come stanno facendo gli studenti. Infatti, tra atti di protesta simbolici e manifestazioni, c’è qualche insegnante che ha pensato addirittura di scrivere una lettera con l’intenzione di spiegare e chiarire i motivi per i quali sta protestando. È proprio il caso, per esempio, di un professoressa di Lettere di una scuola superiore di Forlì che ha scritto ad una testata manifestando tutto il suo dissenso nei confronti delle misure che vanno contro la scuola pubblica: “È imminente lo sciopero del 24 Novembre. Io farò sciopero, perché non voglio che il ministro Profumo abbia dei ripensamenti sull’annullamento delle 24 ore, ma soprattutto perchè è nato uno spazio di dialogo con i miei colleghi. Perciò sabato con alcuni faremo un’assemblea a scuola, a cui inviteremo studenti e genitori, per mettere a tema il nostro lavoro”.



Manifestazione del 24 novembre: insegnanti presenti o no?

Proprio mentre sembra di essere arrivati all’apice della protesta che coinvolge studenti ed insegnanti, alcuni sindacati fanno un passo indietro. Infatti, i sindacati della scuola, fatta eccezione per Cgil e Flc, hanno annullato la loro presenza alla manifestazione del 24 Novembre, causando una frattura con i docenti che rappresentano. Questo perché i professori hanno promesso ai loro studenti di scendere in piazza insieme a loro e, adesso che i loro sindacati si sono tirati indietro, si troverebbero nella condizione imbarazzante di non poter mantenere una promessa fatta a i loro ragazzi.