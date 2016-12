La ricerca dell'università di Standford: oggi siamo meno intelligenti degli uomini primitivi

MENO SELEZIONE, MENO INTELLIGENZA

Gli uomini di oggi sono diventati stupidi, più o meno. Il genetista Gerald Crabtree, infatti, ha pubblicato un suo studio, nel quale sostiene che dopo la creazione dei primi insediamenti agricoli, migliaia di anni fa, l’intelligenza dell’uomo abbia iniziato ad affievolirsi.

LA PAURA DI MORIRE CI RENDEVA PIÙ SVEGLI

È venuta a mancare, secondo Crabtree, la pressione evoluzionistica che aveva portato solo gli uomini migliori a sopravvivere: “Se un cacciatore-raccoglitore non riusciva a risolvere il problema di come trovare cibo moriva, e con lui tutta la sua progenie”. Dalle comunità agricole stanziali in poi, invece, l’uomo non ha più rischiato la vita se gli capitava di fallire nel suo lavoro. “Oggi – continua Crabtree – un manager di Wall Street che fa un errore riceve un cospicuo bonus e diventa un maschio più attrattivo. Chiaramente la selezione naturale non è più così estrema”. In soldoni, non siamo più stimolati ad ingegnarci così tanto come facevano i primitivi delle caverne e il nostro cervello si è “impigrito”.

OGGI QI PIÙ ELEVATO GRAZIE A NUTRIZIONE MIGLIORE

Una tesi che fa sicuramente discutere. Molti studiosi, infatti, criticano il genetista di Stanford sostenendo che l’uomo non ha diminuito le sue facoltà intellettive, bensì le ha diversificate. E poi tenete conto che, negli ultimi 100 anni, il quoziente intellettivo medio è aumentato, tanto che lo stesso Crabtree lo conferma spiegando che questo è dovuto probabilmente ad una migliore nutrizione e una ridotta esposizione del cervello a inquinanti chimici come il piombo.