Più verifiche nello stesso giorno: è legale?

- Compiti in classe e interrogazioni, ci sono alcuni periodi dell’anno in cui le attività di verifica si intensificano e, spesso, finiscono per concentrarsi nello stesso giorno. Una delle domande che gli studenti si pongono spesso è quella su una eventuale regolamentazione delle verifiche.

TRE COMPITI IN CLASSE IN UN GIORNO

Capita molto spesso che gli studenti si trovano a dover fare i conti con più verifiche da sostenere nello stesso giorno, con il rischio di ripercussioni sul rendimento. Uno studente dice: “su 4 ore di lezione che abbiamo, dobbiamo fare 3 compiti in classe ed un'ora di matematica (con molti compiti da fare a casa). Noi ci siamo rifiutati di farli, ma le prof li hanno ugualmente scritti sul registro. C'è qualche legge che ci tutela?!”

NESSUNA LEGGE LO VIETA

Nessuna normativa, finora, disciplina il numero di verifiche da poter effettuare nella stessa giornata. A confermarlo è l’esperto di diritti dello studente di Skuola.net, che spiega: “Purtroppo nessuna legge regola il numero di compiti in classe fattibili in un giorno. È opinione comune considerare corretto metterne un massimo di due ma, ripeto, non è altro che un'opinione. La legge non prevede nulla”.

IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO A TUTELA DEGLI STUDENTI

In genere i regolamenti d’istituto prevedono una specifica disciplina che mira a tutelare gli studenti da un eccessivo carico di lavoro. Questo è un punto necessario che, nel regolamento del proprio istituto, va concordato anche grazie all’intervento dei rappresentanti dello studente. Se la situazione infatti è pesante e cronica, e gli studenti tramite il dialogo non riescono ad ottenere alcuna clemenza da parte degli insegnanti, le rappresentanze di studenti e genitori possono richiedere al Dirigente Scolastico di pronunciarsi sulla questione, invocando una linea di tolleranza e, magari, disciplinando la questione internamente.