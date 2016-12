Chiedono il pizzo ai compagni di classe

- Piccoli bulli in azione a San Ginesio, un paesino in provincia di Macerata, dove due fratelli avrebbero inscenato un vero e proprio tentativo di estorsione ai danni dei compagni di classe. La questione è stata stroncata sul nascere dall’intervento dei Carabinieri.

UN EURO AL GIORNO PER NON ESSERE MALMENATI

Due ragazzi, di 16 e 18 anni, di nazionalità straniera, si sono resi protagonisti di un insolito tentativo di estorsione organizzato ai danni dei propri compagni di classe. I due bulli avrebbero, infatti, minacciato gli altri studenti della locale scuola superiore, costringendoli al pagamento di un “pizzo” di un euro al giorno pro capite. I due si erano organizzati nel dettaglio, con tanto di registro dei pagamenti. Per chi non pagava, botte e minacce di ogni sorta.

I COMPAGNI DI CLASSE SI SONO RIVOLTI AI CARABINIERI

Il ragazzo sarebbe stato subito scoperto da una delle insegnanti della scuola, per cui l’estorsione sarebbe, di fatto, mai avvenuta. I ragazzi però, terrorizzati, hanno pensato di rivolgersi insieme ai genitori presso la locale stazione dei Carabinieri, i quali stanno indagando sull’accaduto. Il bullo diciottenne, dedito al pugilato, è stato trovato in possesso di un tirapugni, e si è difeso dichiarando di non avere reali intenzioni di estorcere denaro ai compagni, ma solo di fargli uno scherzo.