Guardano foto hard della prof sul tablet: sospesi

foto Da video 16:41 - Guardano le foto della professoressa in topless sull’iPad e rimediano una sospensione. Alle origini dello strano fatto potrebbe esserci un errore dell’insegnante, che avrebbe trasferito una cartella a luci rosse dal suo iPhone al tablet usato a lezione. - Guardano le foto della professoressa in topless sull’iPad e rimediano una sospensione. Alle origini dello strano fatto potrebbe esserci un errore dell’insegnante, che avrebbe trasferito una cartella a luci rosse dal suo iPhone al tablet usato a lezione.

PROF IN TOPLESS SULL'IPAD L’insegnante li ha trovati con gli occhi fuori dalle orbite a guardare fissi sullo schermo dell’iPad usato per fare lezione e i quattro ragazzi della statunitense “Highland Middle School” di Anderson, nell’Indiana, sono stati puniti con la sospensione e, secondo quanto riportato da The Sun, rischierebbero anche di essere espulsi. La loro colpa? Stavano ammirando delle foto della loro prof a seno nudo.

INSEGNANTE SBADATA? I genitori dei ragazzi sono andati su tutte le furie per i provvedimenti presi e, anzi, hanno addossato tutta la colpa all’insegnante. I quattro studenti, infatti, affermano che le foto siano comparse sull’iPad all’improvviso e a loro insaputa. Probabilmente è stata la prof a cliccare accidentalmente sul suo iPhone e a trasferire gli scatti osé sul tablet usato dagli studenti. “Non avremmo potuto fare niente per non guardarle” si difende uno dei quattro giovani coinvolti.