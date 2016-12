Cyber-bullismo: come difendersi

foto Afp 19:23 - Il cyber-bullismo consiste in veri e propri atti di bullismo e molestia che sono compiuti utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione, come il cellulare, le chat, i forum e così via. Il portale studentesco Skuola.net, che vanta una delle community a più alta concentrazione di adolescenti d’Italia, apprezzata da sempre per la sicurezza e l’ambiente adatto anche ai più piccoli, è sceso in campo con una campagna di sensibilizzazione verso il fenomeno, e ha cercato di dare ai ragazzi alcuni semplici consigli per difendersi dagli atti di bullismo che potrebbero subire navigando in internet. - Il cyber-bullismo consiste in veri e propri atti di bullismo e molestia che sono compiuti utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione, come il cellulare, le chat, i forum e così via. Il portale studentesco Skuola.net, che vanta una delle community a più alta concentrazione di adolescenti d’Italia, apprezzata da sempre per la sicurezza e l’ambiente adatto anche ai più piccoli, è sceso in campo con una campagna di sensibilizzazione verso il fenomeno, e ha cercato di dare ai ragazzi alcuni semplici consigli per difendersi dagli atti di bullismo che potrebbero subire navigando in internet.

LE REGOLE ANTI-BULLO 1) Nei luoghi in cui potresti essere avvicinato da bulli cerca di stare sempre vicino a degli amici fidati o a degli adulti, come i professori a scuola, o l’autista sull’autobus. 2) Cerca di non mostrare la tua paura. Guarda il bullo dritto negli occhi ed evita di reagire alle sue provocazioni: l’indifferenza è la migliore arma per smontare il bullo. Il suo scopo è proprio quello di vederti in difficoltà, non dargli questa soddisfazione e prima o poi si stancherà. 3) Quando navighi su internet, non fornire i tuoi dati sensibili: nome, cognome, numero di telefono e l’indirizzo dove abiti. 4) Sui profili di forum e social network, evita di dare troppe informazioni su di te e imposta un buon livello di privacy. 5) Non mettere mai in rete immagini che ti ritraggono in atteggiamenti sexy e provocanti. 6) Se qualcuno conosciuto su internet ti chiede un appuntamento, valuta bene se accettare e fatti sempre accompagnare da un amico fidato o, meglio, da un adulto. Stabilisci che l’incontro avvenga di giorno e in un luogo pubblico e affollato.