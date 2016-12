Le azioni più strane dei prof. raccontate sul web

LE AZIONI PIU’ CURIOSE RACCONTATE SUL WEB

A smascherare le intraprendenti gag degli insegnanti sono stati proprio gli studenti, che sul forum di Skuola.net hanno aperto una discussione sul tema. Ad aprire le danze, la domanda di un utente: “I vostri professori hanno mai fatto qualcosa di strano? Perché, ad esempio, a me e capitato un prof che senza motivo durante la lezione ha preso il registro e lo ha lanciato fuori dalla finestra!” E da li utenti di diverse età, provenienti da tutta Italia, si sono scatenati nei racconti di epiche gesta, riconducibili però a categorie comuni. Per esempio c’è chi, magari vittima dello stress, ha delle reazioni che sfociano quasi nella violenza, come racconta, per esempio, Lumy: “La mia prof di arte, ma spesso anche il prof di matematica, spesso lanciava i gessetti senza motivo, con una tale forza che qualcuno si è anche fatto male”. Ma Lumy non è l’unica utente a lamentare il problema del lancio dei gessi che sembra quasi essere diventato uno sport degli insegnanti, come conferma anche Alice-98: “Un prof una volta mi ha tirato un gesso addosso, mi stava prendendo e sinceramente sono rimasta un po' traumatizzata”.

QUESTA CLASSE E’ UN MANICOMIO

Esiste poi una categoria di insegnanti che si comporta in maniera strana anche per far divertire un po’ i suoi studenti e spezzare la lezione. Un esempio ce lo racconta Malcontentamirtilla92: “La prof stava spiegando storia. Ad un certo punto, proprio sotto la finestra della mia classe, si ferma una macchina con lo stereo a tutto volume. Allora la prof smette di colpo di spiegare, si toglie la giacca e comincia a ballare in classe. Appena la macchina riparte, lei smette di ballare e ricomincia a spiegare come se niente fosse”. A scatenare l’ilarità dell’intera classe ci pensa anche qualche professore che si fa trasportare un po' troppo dalla passione per la propria squadra, proprio come dice Arizona96 raccontando: “Il mio professore di matematica è milanista. Un giorno ha preso la maglia dell'Inter di un compagno che stava sul banco e in un secondo l'ha gettata dalla finestra”.

PROF DALLA LACRIMA FACILE

Purtroppo, a volte, le azioni dei professori possono lasciare l’amaro in bocca. Infatti, può succedere anche che qualche insegnante sia troppo preso dai suoi problemi familiari o legati ad una sua eccessiva insicurezza, proprio come racconta Francy1982: “La mia prof ha iniziato a piangere perché le avevamo fatto notare che aveva due scarpe diverse”. Anche la prof di Fede sembra produrre lacrime in quantità: “La mia prof di matematica è una fabbrica di fazzoletti”.

I PROF? ESSERI UMANI COME TUTTI GLI ALTRI

Insomma, di prof sembrano essercene di tutti i tipi e spesso è davvero impossibile per i ragazzi contenere le risate generate dai loro strani comportamenti. Alla fine sono proprio gli studenti, con questi racconti, a ricordare che gli insegnanti sono persone con sentimenti e reazioni emotive come tutte le altre, anche se per mestiere interpretano un ruolo duro, che li fa sembrare quasi disumani.