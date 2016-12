Amore fra i banchi di scuola

- Essere innamorati genera quella bellissima sensazione che fa camminare a un metro dal terreno. Ma cosa succede se Cupido colpisce con una delle sue frecce proprio il compagno o la compagna di banco? Infatti, non è assurdo che spesso l’amore nasca proprio tra i banchi di scuola, magari con quella persona che non avreste mai immaginato e che ora, dopo giorni e giorni di scuola passati insieme, è riuscita a conquistare il vostro cuore scatenando in voi sentimenti contrastanti.

SEMPRE INSIEME NELLA STESSA CLASSE

Gestire una storia d’amore con il compagno di classe non è fra le cose più facili del mondo. Infatti, nel considerare un’eventuale storia tra i banchi, non bisogna solo tenere conto del momento dell’innamoramento, ma anche del dopo, del caso in cui si venga rifiutati dall’altro o che l’amore finisca. Nell’eventualità che questi casi negativi si verifichino, bisogna tener presente che quel compagno di cui ora siete innamorati resterà sempre nella vostra classe, davanti i vostri occhi, e voi avreste solamente rovinato un rapporto.

CONFESSARE IL PROPRIO AMORE

Deve essere proprio questa considerazione a rendere ancora più difficile confessare i propri sentimenti al compagno che occupa un posto privilegiato nel cuore. Ecco perché un utente di Skuola.net chiede alla community: “Come dico a una ragazza della mia classe che mi piace?”.

QUANDO IL DUBBIO DIVIDE

La domanda ha generato la divisione della community in due scuole di pensiero: c’è chi invita il nostro innamorato alla cautela per non rovinare quello che potrebbe essere un bel rapporto di amicizia, e chi, al contrario, lo spinge a confessare il proprio amore per la sua compagna di classe nonostante le paure di un rifiuto. Si fa portabandiera di quest’ultima un’utente di Skuola.net: “Chiedile di uscire! Magari nell'appuntamento succedono cose inaspettate! Comunque sia, ti faccio un enorme augurio affinchè tutto vada per il meglio!”.

MEGLIO NON FARSI ILLUSIONI

C’è poi, come abbiamo appena accennato, chi invita alla cautela per evitare inutili sofferenze generate da un rifiuto: “Regola numero 1: mai mettersi con una ragazza della tua classe. Poi, visto che siete alle superiori, se vi lasciate sarete sempre in classe insieme!”. Questo parere non si discosta molto da quello di un altro ragazzo che scrive portando ad esempio la sua storia: “Ti dico che io ho detto ad una ragazza della mia classe che mi piace ed ora io mi sento sotto un treno perchè mi ha detto che la cosa non è reciproca. Quindi se ti dovesse rispondere con un no, cerca di non prenderla male”.

AMARE, MA SENZA ILLUDERSI

Non è sbagliato provare dei sentimenti per il compagno o la compagna di banco. Infatti, non bisogna tener conto solo delle conseguenze negative, ma anche di quelle positive. In fondo, chi dice che confessando i proprio sentimenti non si dia vita ad una grande storia d’amore? L’importante è tenere i piedi ben piantati per terra, non farsi illusioni e vedere come reagisce l’altro ai propri segnali.